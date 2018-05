Haßmersheim. Ein Stromausfall hat am Mittwochabend zeitweise die Schiffergemeinde in Dunkelheit gehüllt. Gegen 18 Uhr gingen in weiten Teilen Haßmersheims die Lichter aus.

Anschließend mussten die dort lebenden Menschen teilweise mehrere Stunden ohne Strom auskommen. Laut der Netze BW GmbH waren „zwei Kabeldefekte in der gleichen Netzgruppe“ der Grund für die Störung. Das Besondere dabei: Die beschädigten Stellen konnte man nicht mit der im Stromnetz vorgehaltenen „Redundanz“, sprich fällt eine Verbindung aus, gibt es mindestens einen zweiten Weg, über den die Anbindung sichergestellt werden kann, „überbrücken“.

Was letztlich die Ursache für die Defekte war, konnte die Pressesprecherin am Donnerstag nicht sagen. Aber: Nach derzeitigem Erkenntnisstand schloss sie äußere Einflüsse aus.