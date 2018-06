Und los: Am Samstag geht es in der Mosbacher Innenstadt wieder überaus bewegt zu - beim 18. Stadtlauf sind die Vorjahressieger erneut am Start. Archiv-Foto: Stefan Weindl

Mosbach. (schat) Da bewegt sich was in Mosbach: Am heutigen Donnerstag wird pünktlich zum Anstoß in Moskau das Fandorf zur Fußball-Weltmeisterschaft im Elzpark eröffnet, am Samstag geht es dann in der Altstadt und im ehemaligen LGS-Park richtig rund. Der 18. Mosbacher Stadtlauf steht an, die Organisatoren des Leichtathletik-Zentrums (LAZ) Mosbach-Elztal stehen - wie auch zahlreiche Läufer - in den Startlöchern.

"Aktuell haben wir knapp 500 Voranmeldungen und sind ganz optimistisch, dass auch bei der 18. Auflage des Mosbacher Stadtlaufs der Marktplatz gut gefüllt sein wird", berichtet LAZ-Vorsitzender Manfred Weigler. Dem Meldeportal kann man entnehmen, dass mit Johannes Großkopf vom "Spardateam Rechberghausen" der Gesamtsieger von 2008, 2009, 2015 und 2017 wieder für den Hauptlauf gemeldet hat. Und nach eigenem Bekunden auch dieses Jahr wieder antritt, "um zu gewinnen". Auch Isabel Leibfried, die Gesamtsiegerin der Jahre 2009, 2013, 2015, 2017 und Siegerin beim Elztaler Volkslauf am vergangenen Sonntag in Auerbach ist in Mosbach wieder mit dabei. Sie startet für die Duale Hochschule Baden-Württemberg - und verfolgt sicher ähnliche Ziele wie Johannes Großkopf.

Dafür wird es in diesem Jahr auf jeden Fall einen neuen Stadtlaufmeister geben: Denn Vorjahressieger Dirk Maylandt wird nicht antreten. Bei den Damen ist eine Titelverteidigung hingegen möglich: Die Stadtmeisterin 2017, Wiebke Stölting, hat ihre Teilnahme am 18. Stadtlauf angekündigt.

Rund geht es in der Innenstadt (und deren Ausläufern) am Nachmittag ab 17 Uhr, zunächst stehen die Sparkassen-Schülerläufe auf dem Programm. Um 19.15 Uhr wird dann der mpdv-Hauptlauf über fünf große Runden (also exakt zehn Kilometer) gestartet. Im Anschluss macht sich noch einmal ein Läuferfeld beim hawo-Jedermannlauf auf zu drei Runden bzw. sechs Kilometer. Der Startschuss fällt hier um 20.30 Uhr.

Auch kurzfristig kann man sich noch für eine Teilnahme entscheiden: Nachmeldungen sind bis jeweils eine Stunde vor dem jeweiligen Lauf möglich. Die Ausgabe der Startnummern erfolgt bereits ab 16 Uhr im unteren Rathaussaal.

Begleitet und befeuert werden die Läufer wie schon in den vergangenen Jahren nicht nur von den Zuschauern, sondern auch von den Musikern der "Sambanditos". Nicht nur wegen deren lautstarker Unterstützung bitten die Veranstalter schon vorab um Nachsicht bei Anwohnern der Kernstadt, wenn es am Samstag ab Mittag etwas geräuschvoller und bewegter als sonst üblich zugeht. Auch beim Ein- oder Ausfahren zu und von Parkplätzen im Altstadtbereich kann es aufgrund des Stadtlaufs zu vorübergehenden Behinderungen kommen.

Info: www.stadtlauf-mosbach.de