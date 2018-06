"Die Polizei, dein Freund und Helfer": Behilflich waren zwei Beamte auf Streife beim SWR-Städtequiz, in dem Mosbach gegen Wachenheim in Rheinland-Pfalz antritt. Foto: M. Lorenz

Mosbach/Haßmersheim. (mlo) Zahlreiche Zuschauer sind die Vögel der Deutschen Greifenwarte auf Burg Guttenberg in Haßmersheim durch die täglichen Flugvorführungen bereits gewohnt. Ein mehrköpfiges Kamerateam verirrt sich hingegen weitaus seltener zu den "Königen der Lüfte" und ihren Verwandten. Alles andere als alltäglich war deshalb der Besuch des SWR-Fernsehteams um Moderator Jens Hübschen, das für Dreharbeiten der Sendung "Stadt, Land, Quiz" am gestrigen Dienstagvormittag auf die Burg kam.

In der jeden Samstag im Vorabendprogramm ausgestrahlten Sendung treten jeweils zwei Gemeinden aus dem Südwesten in einem Städtequiz gegeneinander an und müssen bei einem Bilderrätsel und Quizfragen beweisen, dass sie ihre Heimat gut kennen. Zwei Experten repräsentieren dabei stellvertretend die Region. Mosbach durfte sich nun gemeinsam mit Haßmersheim in einem Fernduell mit dem rheinland-pfälzischen Wachenheim messen, wo es im Kurpfalz-Park ebenfalls eine Greifvogelschau gibt.

Als Spezialist für Greifvögel stand deshalb Stefan Rebscher, Falkner der Burg Guttenberg, Rede und Antwort, während Stefan Müller, Leiter des Stadtmuseums Mosbach, das Bilderrätsel entgegennahm, das die Mosbacher innerhalb von fünf Stunden zu lösen hatten. Zwei Fotomotive - eine Detailansicht aus der Mosbacher Innenstadt und ein Gebäude aus dem Umkreis von 100 Kilometern - mussten identifiziert werden.

Während die Bürger ihre Tipps an die Pressestelle der Stadt schicken konnten, machten sich SWR-Moderator Jens Hübschen und sein Team vor Ort auf die Suche nach Mitspielern, die Quizfragen zum Sendungsthema "Greifvögel" beantworten sollten, um wichtige Punkte im Städteduell zu sammeln.

Da konnte sich ausnahmsweise nicht einmal die Mosbacher Polizei zur Wehr setzen und musste sich dem Charme von Jens Hübschen und seinem sympathischen Fernsehteam ergeben. Kurzerhand stoppte der Moderator ein Polizeiauto mit zwei Beamten auf Streife, als diese von der Kronengasse in die Fußgängerzone abbiegen wollten.

Kaum zu glauben, aber wahr: Der Beifahrer schaute sich just in diesem Moment auf seinem Smartphone die zwei auf Facebook geposteten Quiz-Fotos an und erkannte das in der Mosbacher Innenstadt aufgenommene Motiv prompt. "Genau solche Situationen machen den Reiz von ,Stadt, Land, Quiz’ aus", zeigte sich Moderator Jens Hübschen begeistert.

Nach dem "Überfall" auf die beiden Polizisten machte das SWR-Team noch bei Kindlers Buchhandlung und dem Friseursalon "Lusonhair" Halt. Dort zeigte Friseurin Danny ihr Multitasking-Talent und stellte sich beim Haarefärben zusammen mit ihrer Kundin den kniffligen Fragen des SWR-Moderators.

Zum Abschluss ging es wieder zurück auf die Burg Guttenberg, wo Museumsleiter Stefan Müller die Karten - oder besser gesagt: Fotos - auf den Tisch legen und auflösen musste, ob die Mosbacher die zwei Bildausschnitte zuordnen konnten. Und ja, sie konnten.

Info: Welche Stadt das Duell gewonnen hat, wird am 4. August von 18.45 bis 19.30 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen sein.