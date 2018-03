Der Bauförderungsverein St. Cäcilia hat sich zur Aufgabe gemacht, Gelder für Baumaßnahmen an der Cäcilienkirche (Foto) und anderen gemeindeeigenen Bauten zu beschaffen. Foto: privat

Mosbach. Die Konsolidierung der Schuldendienste, die Neuinstallierung eines Blitzableiters an der Cäcilienkirche und die Herausgabe eines kleinen Kirchenführers zur Kirche waren beherrschende Themen der Generalversammlung des Bauförderungsvereins St. Cäcilia Mosbach im Gemeindehaus. Dabei wies Vorsitzender Otto Hitzelberger besonders auf den Vereinszweck hin, Gelder für Baumaßnahmen der Gemeinde zu beschaffen.

In seinem Jahresbericht rief Hitzelberger nochmals die verschiedenen Schwerpunkte des Bauförderungsvereins in Erinnerung. Das Geschäftsjahr 2017 war geprägt von der Konsolidierung der Schuldendienste. Durch eine großzügige Spende der Badischen Beamtenbank konnte die Neuerstellung der Mariensäule zufriedenstellend abgeschlossen werden. An der Kirche St. Cäcilia wurde ein neuer Blitzableiter installiert, zudem gab der Bauförderungsverein einen kleiner Kirchenführer unter dem Titel "Über 80 Jahre St. Cäcilia auf dem Berge" heraus. Eine weitere Aufgabe war es, die Sicherung historischer Figuren und Reliefs aus der Juliana-Kirche durch weitere Schritte vorzunehmen.

Kassier Bernd Neff gab einen ausführlichen Bericht zur Lage der finanziellen Mittel. "Die Spendeneinnahmen gehen erheblich zurück, was auch mit dem Rückgang der Mitgliederzahlen in Verbindung steht", merkte er besorgt an. Nun folgte der ausführliche Bericht des Kassenprüfers Otto Knapp, der Kassier Neff eine korrekte, umsichtige und kompetente Kassenführung bescheinigte.

Bei den anschließenden Neuwahlen stellte sich der gesamte Vorstand erneut zur Wahl. So wurde Otto Hitzelberger als Vorsitzender ebenso bestätigt wie Konrad Dieterle als sein Stellvertreter und Bernd Neff als Kassier. Das Amt des Schriftführers wird vom Vorsitzenden kommissarisch weiter geführt. Otto Knapp und Peter Vogel wurden als Kassenrevisoren neu bestellt.

Unter "Verschiedenes" ging man noch auf das aktuell vorliegende Gebäudekonzept der Kirchengemeinde "Mose" ein.

In seinem Schlusswort betonte der Vorsitzende, "dass der Verein dankenswerter Weise wieder auf die tatkräftige Unterstützung vieler Vereinsmitglieder, Pfarrgemeindemitglieder von St. Cäcilia (mit Maria Königin) und von Spendern und Gönnern außerhalb der Pfarrgemeinde bauen konnte". Wer sich an der Finanzierung des neuen Blitzableiters beteiligen möchte, kann dies gerne unter den unten aufgeführten Bankkonten tun. Der Vorsitzende schloss die Sitzung mit der Geschichte "Spuren im Sand".

Spendenkonten: Sparkasse Neckartal-Odenwald, Iban: DE23 6745 0048 0003 0700 26; Volksbank Mosbach, Iban: DE39 6746 0041 0002 1979 01.