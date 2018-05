Zu den Rund 16 500 Euro, die in den vergangenen neun Jahren bei den Sponsorenläufen der Grundschule Oberschefflenz gesammelt wurden, kamen beim Jubiläumslauf weitere 2000 hinzu. In diesem Jahr darf sich der Förderverein der Schule über die Spende freuen.

Oberschefflenz. Auf die Plätze, fertig, los - so lautete auch dieses Jahr wieder das Startsignal zum "Lauf für einen guten Zweck" der Grundschule Oberschefflenz. Bei diesem mittlerweile zehnten Sponsorenlauf war eigentlich alles wie immer - und doch ganz anders.

Zehn Jahre rennen, so weit einen die Füße tragen können, schwitzen, Stempel sammeln, Sponsoren suchen und im Nachhinein Spenden übergeben - all das war Anlass genug, zum "kleinen Jubiläum" den Lauf etwas anders zu organisieren.

Nachdem die Grundschüler in den neun Jahren zuvor jeweils an einem Schulvormittag insgesamt mehr als 6000 Kilometer zurückgelegt und damit rund 16.500 Euro Spendengelder gesammelt hatten, die jedes Jahr an ganz unterschiedliche Hilfsorganisationen oder karitative Einrichtungen übergeben wurden, wollte die Schule bei diesem Jubiläumslauf etwas Besonderes machen.

So hatte man die Benefizaktion auf den späteren Nachmittag gelegt, damit auch Eltern, Freunde und ehemalige Schüler mitlaufen konnten. Pünktlich um 16.30 Uhr gab Rektor Marco Hess den Startschuss.

Neben den Grundschülern waren auch zahlreiche Gäste gekommen, um bei strahlendem Sonnenschein möglichst viele Kilometer und somit viele Spendengelder zu erlaufen. Mit viel Freude, aber auch Anstrengungen liefen an diesem Tag genau 100 Starter mit - vom Kleinkind im Bollerwagen bis zu einigen Großeltern der Schüler. Der Elternbeirat sorgte für das leibliche Wohl, so dass auch in den Regenerierungspausen für Essen und Trinken gesorgt war.

Das Ziel, möglichst viele Stempel zu sammeln, wurde tatkräftig verfolgt, so dass nach fast dreistündigem Lauf und dem Ausrechnen der einzelnen Laufleistungen zur Siegerehrung gebeten werden konnte. Mit insgesamt mehr als 800 Kilometern, wie Rektor Hess den Zuhörern berichtete, konnte sich die diesjährige Laufleistung wirklich sehen lassen!

Und im Jubiläumsjahr war noch etwas anders: Auch wenn jeder nach seinen Fähigkeiten laufen sollte, wurden unter anderem Klassensieger für ihre Laufleistungen gekürt. Überglücklich nahmen die Gewinner ihre eigens zu diesem Zweck angefertigten Pokale in Form eines goldenen Laufschuhs in Empfang.

Die Freude beim Förderverein der Grundschule Oberschefflenz war natürlich auch groß, denn Karin Henninger, die Vorsitzende des Fördervereins, konnte sich über rund 2000 Euro freuen, die die Kinder und Gäste - anlässlich des diesjährigen 25. Jubiläums des Fördervereins - diesem spenden wollen.

Ein gelungener Jubiläumslauf ging bei schönstem Wetter zu Ende, und man konnte - wie so häufig bei Aktionen der Grundschule Oberschefflenz - wieder spüren: "Gemeinsam sind wir stark!"