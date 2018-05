Spiel und Spaß an unterschiedlichen Stationen gab es wieder beim Spielplatzfest des Kinder- und Jugendtreffs Waldsteige. Foto: Nadine Slaby

Neckarelz. (nak) Schulhof- statt Spielplatzfest hieß es dieses Jahr in der Waldsteige in Neckarelz. Eingeladen hatte der Kinder- und Jugendtreff Waldsteige, der wegen des Nieselregens vom Spielplatz auf den teilweise überdachten Schulhof umgezogen war, wie Amalie Roth vom Kinder- und Jugendtreff Waldsteige erklärte. Denn auch im zwölften Jahr sollte das Spielplatzfest für Spaß bei den Kindern sorgen. "Der Schwerpunkt unserer Arbeit im Kinder- und Jugendtreff liegt auf der Integrationsarbeit", so Roth.

Wild geht es beim Bierdeckelwerfen zu. Zwei Kinder versuchen, die Bierdeckel in ihrem Spielfeld ins gegnerische Feld zu befördern. Eilig und kichernd hasten die beiden Mädchen hin und her und sammeln die Pappgeschosse ein. Nach 30 Sekunden ist der Spuk vorbei, und es wird gezählt, wer die meisten Bierdeckel in seinem Feld hat. Sieg oder Niederlage sind allerdings nicht von Bedeutung. "Es kriegt jeder einen Stempel", erklärt Leonita und drückt den Stempel auf die Laufkarten der Kinder. Kaum ist dies geschehen, laufen diese auch schon zur nächsten Station.

"Zieh, schneller", ruft ein Junge seinem Freund beim Rikscha-Rennen zu. Sedat, der die Station beaufsichtigt, hat alle Hände voll zu tun, die Übermütigen zu bändigen. Ähnlich geht es auch Matze, der beim Dosenwerfen immer wieder für Ordnung sorgen muss. Während beim Rikscha-Rennen die Schnelligkeit für Spaß sorgt, ist beim Eierlauf eine ruhige Hand gefragt. Doch der Wind sabotiert teilweise die Bemühungen der Kinder. Die Kunststoffeier werden einfach von den Löffeln gepustet. "Nicht schlimm", tröstet Anita, die die Station beaufsichtigt, und verteilt großzügig Stempel.

Während einige Stationen relativ einfach zu bewältigen sind, ist bei anderen, wie beispielsweise dem Sackhüpfen, Geschicklichkeit gefragt. Beim Hufeisenwerfen müssen die Kinder genau zielen. "Das ist gar nicht so einfach", beschwert sich ein Mädchen, als ihre Hufeisen das Ziel deutlich verfehlen.

Wenn die Mädchen und Jungen alle zehn Stationen absolviert hatten, konnten sie sich bei Amalie Roth eine Belohnung abholen. Für fünf weitere Stempel gab es eine Zusatzüberraschung in Form von Süßem. Das ließen sich die Kinder nicht zweimal sagen und rannten wieder los....