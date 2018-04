Von Alexander Rechner

Mosbach. Perfektes Frühlingswetter hat die Mosbacher nach draußen gelockt: Das erste vorsommerliche Wochenende des Jahres zog die Sonnenhungrigen in der Großen Kreisstadt ins Freie. Viele Bürgerinnen und Bürger nutzten die ersten warmen Sonnenstrahlen zum ausgiebigen Spaziergang im LGS-Park, und Kinder tobten dort herum. Doch die schöne Umgebung hat ihre Schattenseiten: Im Mosbacher Stadtgarten quellten einige Mülleimer und Papierkörbe über, da sie Dosen, Flaschen, Pappbecher vom Coffee-to-go und vielen anderen Unrat einfach nicht mehr fassen konnten. So präsentierte sich am Samstagnachmittag die Szenerie im Park. Kein schöner Anblick.

Dass der anfallende Müll alle Städte, auch Mosbach, vor Herausforderungen stellt, insbesondere der Unrat, den Menschen achtlos auf die Straßen, Gassen oder im Park fallen lassen, ist bekannt. Die Hausmeister des Parkhauses unter dem Boulevard im "Quartier an der Bachmühle", Hans Braun und "Lou" Stockmann", die sich auch um die Sauberkeit des dortigen Areals kümmern, berichteten am Freitag ebenfalls über den LGS-Park. "In der Vergangenheit lag einiges an Müll auch im Park, weshalb wir damals gebeten wurden, dort nachzuschauen." Nach ihrer Darstellung sind sie dieser Bitte zeitweise neben ihrer eigentlichen Aufgabe nachgekommen.

Jedoch: Dies haben sie dann wieder eingestellt, "als wir gesehen haben, dass die Stadt dort selbst säubert", erläuterten die beiden Männer. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes sorgen sich um die Ordnung im Stadtgebiet - sie reinigen mit Kehrmaschinen, entleeren Abfalleimer und sammeln die Hinterlassenschaften ein. Überdies will die Stadt mit der Aktion "Stadt-Putz-Tag" zu einem umweltfreundlicheren Verhalten sensibilisieren und das Bewusstsein dafür schärfen, sorgsam mit der Umwelt umzugehen. Davon profitiert schließlich auch die Lebensqualität.

Wer will denn schon gerne auf einer Parkbank sitzen, auf der schon zwei Dosen zurückgelassen wurden, statt sie in die vielfach aufgestellten Abfalleimer zu werfen. Allerdings dürfen dann nicht nur die Dosen leer (getrunken) sein, sondern auch die Abfalleimer sollten aufnahmefähig sein. Dennoch bleibt die Hoffnung auf Einsicht, dass der Müll nicht einfach in die Landschaft gehört. Damit im LGS-Park der Sommer und die Sonne ohne Schattenseiten genossen werden können.