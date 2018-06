Von Peter Lahr

Mosbach. "Lassen sie sich verzaubern", riet der Zirkusdirektor (alias Mario Kiefer) am Sonntagmittag im bis auf den allerletzten Platz besetzten Zelt. Diese magische Aufforderung galt nicht nur für die beiden spannenden Zirkus-Vorstellungen, welche 90 Schülerinnen und Schüler der Johannesberg- und Lohrtalschule in einer wahrlich vorbildhaften Kooperation innerhalb von nur einer Woche mit den Experten von "artArtistica" zusammengestellt hatten. Das gesamte Sommerfest der Johannes-Diakonie Mosbach verzauberte Jung und Alt mit seinem prall gefüllten Programm, bei dem sich Bewährtes mit einigen Neuerungen gut ergänzte. Perfekt passte auch das Wetter. Es war nicht zu heiß und blieb trotz mancher Wolke am Himmel trocken. Entsprechend gut gefüllt waren die vielen Stationen entlang der großen "Festmeile" - zwischen der bewusst geöffneten Johanneskirche "oben" und dem großen Festzelt mit buntem Bühnenprogramm und nicht minder buntem Flohmarkt-Areal darum herum.

Sommerfest der Johannes-Diakonie - die Fotogalerie























Doch zurück auf Start - und zwar in die Manege. Dort eröffneten die "Sieben Zwerge" das farbenfrohe Spektakel. Ein tierisch spannendes Fußballmatch lieferten sich Stelzenläufer. Akrobaten und Löwen zusammen in einer Küche, ob das gut gehen kann? Die nächste Nummer ließ Bananen, Bälle und Diabolos gleichermaßen durch die Luft rotieren. Zur Entspannung lockten Sommer, Sonne und Strand die Künstler ans Meer. Trotz Eis stieg die Hitze unaufhaltsam. Bald machten sogar die ersten Wüstenschiffe in der Manege Station. Da purzelten Räder in typisch ägyptischer Manier. Für angespannte Nerven - nicht nur bei den Zuschauern - sorgte die himmelwärts stürmende Akrobaten-Feuerwehr, deren Leitern bis zu den Sternen reichten. Kein Wunder, dass beim großen Finale ein donnernder Schlussapplaus das Zirkuszelt erbeben ließ.

Tierische Stars gab es beim Sommerfest jenseits der Manege zu entdecken. Als mobiles "Streicheleinheitenkommando" eroberten Labrador Jack und seine Freunde von der Mosbacher DRK-Rettungshundestaffel die Herzen der Besucher im Sturm. Stichwort: "Guck mal, ist der süß." Im Trio mampften die "Zottelziegen" von der Jugendfarm Schwarzach ganz entspannt. Wer selbst unter die Freizeitkapitäne gehen wollte, war hier ebenfalls am Hafen seiner Wünsche angekommen. Die frisch gezimmerten Mini-Holzboote mit Luftballonantrieb konnten im aufblasbaren Planschbeckenozean gleich ihre Jungfernfahrt absolvieren.

"Hoch hinaus bis ins Weltall", wollte der kleine Tim. Immerhin schaffte er es, zehn Kisten übereinander zu stapeln und kam damit ein gutes Stück dem Himmel näher. "Ich hätte jetzt schon Angst", meinte eine Zuschauerin nach der dritten Kiste.

Nicht minder heiß begehrt bei der Jugend war die zweite (kostenfreie) Station von "nsp-Events". "Bist du bereit?", fragt Reinhold nach kurzer Einweisung. Bremsen, Lenken und Gasgeben, mehr braucht es nicht, um sich mit dem knapp ein PS-starken Kinder-Quad in die Kurve zu legen wie auf einem "großen Flitzer". Glücklicherweise waren die Randstreifen entlang des Parcours luftgefüllt. Und bei 15 Stundenkilometern war das Unfallrisiko eher gering.

Sportlich ging es auch im Festzelt zu. Da ehrte man erstmals die erfolgreichen Athleten der "Special Olympics" öffentlich. Einen Zwischenstopp am "Hoffexpress" machte der aus Sattelbach stammende Fußballprofi Dennis Geiger. Heißbegehrt waren die Autogramme des 20-jährigen Mittelfeldspielers der TSG 1899 Hoffenheim.

Sportlichkeit in Kombination mit Anmut, dieses Kunststück brachten gleich mehrere Orientalische Tanzensembles auf die Bühne. Zur "hauseigenen" Gruppe "El Nefous" gesellten sich Solistin Kallista (Laura Bengsch) sowie der Mosbacher Verein "Al Hadara" und die VHS-Gruppe "Aliyah".

Ganz andere Schönheiten des Orients hielten dieses Jahr Einzug auf der grünen Oase am "Marktplatz". Grund für Mediterranes - vom Orangenbäumchen über Oliven bis zu einem Maulbeerbäumchen - sei die Kooperation mit dem ökumenischen Ausstellungsprojekt "Paradiesische Pflanzen", erläutert Uwe Pribil, der umtriebige "Herr der Gewächshäuser" des Berufsbildungswerks. "Wir produzieren Pflanzen, die wir zu Ausbildungszwecken brauchen", erklärt er die grandiose Artenvielfalt, die zahlreiche Gäste wieder gerne dazu benutzten, die letzten freien Stellen im heimischen Garten zu befüllen.