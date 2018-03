Mosbach/Schwarzach. (schat) Manchmal braucht man gar keine besondere Aktion wie den Stadt-Putz-Tag in Mosbach, um zu einem nachhaltigen, oder vielleicht passender: gehaltvollen Ergebnis zu gelangen. RNZ-Leser Walter Steck aus Schwarzach geht gern und ausgiebig spazieren. Auf einer seiner jüngsten Runden durch den "Hackwald" hat er sich als Sammler verdient gemacht.

Mit "heute Mittag mit dem Spazierstock freigestochert" hat er das Bild beschrieben, das er der Redaktion dieser Tage hat zukommen lassen. Ausgegraben und eingesammelt hat Steck am Waldweg gleich 54 Schnapsfläschchen, allesamt am Rand auf einem kurzen Wegstück in die Natur "entsorgt". "Einmal scheint der Säufer mehr Durst gehabt zu haben", vermutet der rüstige Senior in Bezug auf eine passende 1-Liter-Flasche, die er im selben Trink-, sorry: Wegbereich gefunden hat.