Der Fortgang und die Kostenentwicklung der Sanierungsmaßnahmen an der Schwarzachhalle beschäftigt die Schwarzacher Bürger und damit auch den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Foto: Gabriele Eisner-Just

Von Gabriele Eisner-Just

Schwarzach. In der Sitzung des Schwarzacher Gemeinderats am Mittwoch wurden wieder einmal Zahlen präsentiert: Der Kostenstand des Bauprojekts Schwarzachhalle und des Nahwärmenetzes waren Gegenstand der Beratung.

Zunächst ging es in der Gemeinderatssitzung um Bürgerbeiträge. Bürgermeister Haas sagte für die nächste Sitzung am 8. Mai eine Anhörung der Vertrauenspersonen zu, die einen Einwand zur Entwidmung der Tonwerkstraße an die Verwaltung übergeben hatten. Eine weitere Wortmeldung betraf die Mehrkosten für die Erneuerung der Schwarzachhalle.

Entgegen der Einschätzung des Besuchers zeigte sich Bürgermeister Haas sehr zufrieden über die Kostenentwicklung beim Hallenumbau: Trotz einiger Nachträge sei man durch Einsparungen bei einigen Gewerken klar im Kostenrahmen geblieben und habe zudem den Zeitplan eingehalten. Im Vergleich zum Planungsansatz aus 2018 mit etwa 5,036 Millionen Euro netto sei man jetzt bei einer Kostenplanung von 5,389 Millionen Euro netto angekommen (brutto 6,436 Millionen Euro). Die Mehrkosten seien durch Kostensteigerungen der anbietenden Firmen, durch zusätzliche Bauleistungen und durch die Verwendung höherwertiger Materialien zusammengekommen.

Martin Huber als bauleitender Architekt informierte detailliert über das Bauprojekt. Der erste Bauabschnitt sei abgeschlossen, der Außenbereich gedämmt und das Dach fertig. Nach Ostern werde der Hallenboden eingebaut, danach folge die Außenanlage, die derzeit zur Angebotsabgabe ausgeschrieben sei. Zwölf Punkte umfasste der Nachtrag neu zu vergebender Bauleistungen, darunter als große Posten ein taktiler Leitplan für Sehbehinderte, eine Thekenanlage und eine Kälteanlage. Die bestehende Kegelbahn wurde zugunsten einer höherwertigen, weit attraktiveren Anlage komplett zurückgebaut und wird jetzt neu aufgebaut (insgesamt mehr als 30.000 Euro). Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für die Vergabe dieser Bauleistungen im Wert von gut 200.000 Euro aus.

Im Zusammenhang mit dem Komplett-Umbau der Schwarzachhalle wird im Untergeschoss auch eine Nahwärmezentrale eingerichtet, die Wärme für die Halle, das angrenzende sogenannte Jäger-Areal und für das Freibad erzeugt. Hier ist die Kostenplanung von gut 700.000 Euro auf knapp 764.000 Euro angehoben worden. Besonders kostenintensiv gestaltete sich der Tiefbau für das Gasrohr, das um die Halle herum bis zum Hausanschluss geführt werden musste. Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) erzeugt auf Basis von Erdgas die Grundlast-Wärme und zusätzlich Strom. Als weitere Komponente der Nahwärmeerzeugung ist derzeit schon ein Pelletkessel in Betrieb; dieser kann bei Installation des BHKW aus der Grundlastversorgung herausgenommen werden.

Zusätzlich wird ein mobiles dieselbetriebenes Notstromaggregat angeschafft, das im Fall eines längeren Blackouts oder im Katastrophenfall für die Stromversorgung der Halle sorgt. Auf diese Weise könne hier eine Rettungsleitstelle betrieben und die Versorgung besonders hilfebedürftiger Personenkreise organisiert werden.

Auch in Schwarzach hat die Forststrukturreform Auswirkung auf die Betreuung der kommunalen und privaten Waldflächen. Als Ergebnis einer Klage der Holz- und Sägewerksindustrie muss die Forstverwaltung in Baden-Württemberg sich neu aufstellen. Das Landratsamt macht den Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis ein Angebot der Beförsterung, das den Staatswald und den Holzverkauf ausnimmt. Der Holzverkauf soll von der Forstlichen Vereinigung Odenwald-Bauland (FVOB) übernommen werden. Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für das verbindliche Interesse der Gemeinde Schwarzach an der Beförsterung aus. Die Verwaltung soll außerdem den Beitritt zur FVOB vorbereiten.

Bürgermeister Haas informierte im letzten Punkt der Tagesordnung über die Sitzung des Ausschusses für die Gemeinderatswahl, die am 26. März stattgefunden hat. 32 Bürgerinnen und Bürger haben sich als Kandidaten zur Verfügung gestellt, darunter derzeitige Gemeinderäte und neue Bewerber. Die Listen mit allen Kandidaten werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Bürgermeister Haas bat darum, das Wahlrecht auch auszuüben und damit Verantwortung zu zeigen. Schon bei dieser Kommunalwahl dürfen Menschen mit Vollbetreuung teilnehmen - interessant gerade für Schwarzach als Standort der Johannes-Diakonie, wo viele Menschen mit Behinderung leben.