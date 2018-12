Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Die Polizei kennt das: Da wird im Vorfeld viel dafür getan, dass Kinder sicher in die Schule kommen. Verkehrserziehung soll insbesondere Erstklässler dafür sensibilisieren, wo Gefahren auf dem Schulweg lauern und wie man ihnen begegnet. Mit präventiven Maßnahmen werden auch Lehrer und Eltern vertraut gemacht; diese übernimmt die Verkehrswacht und die Verkehrserziehung der Polizei. "Aber dann kommt der erste Schultag, und die Kinder rennen drauf los", weiß Polizeioberkommissar Martin Köpfle. Und hat darum zum Einsatz an drei Mosbacher Schulen sowie an der Gemeinschaftsschule in Obrigheim "geblasen". Die Sonderaktion zum Beginn eines jeden Schuljahres sei in diesem Jahr vom Innenministerium mit besonderem Nachdruck verordnet worden.

Hintergrund Die Aktion "Sicherer Schulweg" wird initiiert durch das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration, das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur sowie das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, die Polizei, das Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik, die Verkehrswachten, die Schulen, Landkreise, Städte und Gemeinden sowie die Partner der landesweiten Verkehrssicherheitsaktion "Gib Acht im Verkehr". Innenminister Strobl sucht 2017 "Vorbilder", weil "Kinder sich am Auftreten und Verhalten erwachsener Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer orientieren." Der Schwerpunkt der Aktion liege in der Information und Sensibilisierung der Bevölkerung. Es werden Geschwindigkeitskontrollen vorgenommen, die Verkehrssicherheit von Verkehrsmitteln, wie dem Fahrrad, überprüft sowie die Sicherung der Kinder im Auto überwacht, heißt es aus dem Ministerium. "Unsere Sensibilisierungs- und Kontrollmaßnahmen zahlen sich aus. Bundesweit ist das Risiko für Kinder und Jugendliche, im Straßenverkehr zu verunglücken, in Baden-Württemberg mit am geringsten. Das erfüllt mich mit großer Freude", so der Innenminister. Dennoch musste die Polizei im vergangenen Jahr 653 (2015: 581) Schulwegunfälle, bei denen 525 (2015: 481) Kinder und Jugendliche leicht und 121 (2015: 118) sogar schwer verletzt wurden, registrieren. Leider habe im vergangenen Jahr - wie im Jahr 2015 - ein Kind sein Leben auf dem Schulweg verloren. (ub)

Punkt halb acht setzt sich der Mannschaftswagen am Mosbacher Polizeirevier in Bewegung. Zur Müller-Guttenbrunn-Schule im Masseldorn brechen mit Einsatzleiter Köpfle zwei weitere Polizisten auf. Unterwegs fordern Polizeikommissaranwärter Matthias Jung und Polizeimeister Sergej Gregoria einen eigenen Funkkanal für die Aktion an. Der erste Schwung Schüler aber drückt bei der Ankunft um 7.50 Uhr schon die Schulbank. Die Erstklässler starten um 8.40 Uhr, in zehn bis 15 Minuten treffen die ersten ein. Zeit, den Einsatzort ein wenig unter die Lupe zu nehmen und Schulleiter Dirk Wendel-Frank zu informieren. Der seinerseits informiert Köpfle über die an seiner Schule wirkenden "Schulwegbegleiter", aber auch darüber, wie der Wendeplatz für den Bus auf dem Schulgelände von Autos blockiert wird, die Eltern steuern, um ihre Kinder zur Schule zu befördern. Der Sicherheit der Kinder kommt das nicht gerade zugute.

Aus Wendel-Franks Sicht ist der beste Schulweg der zu Fuß. "Die Kinder tanken vor dem Unterricht frische Luft, und auf dem Heimweg können sie durch die Bewegung eventuellen Stress abbauen." Köpfle befürwortet das, sieht es allerdings als seine und die Aufgabe seiner Leute an, herauszufinden, ob sich alle Verkehrsteilnehmer so verhalten, dass die Sicherheit der Schulkinder gewährleistet ist. "Dazu gehört, dass wir überprüfen, ob Kinder auf Kindersitzen und angeschnallt befördert werden." Köpfle und seine Kollegen haben schon allerlei Ausreden geört und mussten auch "sanktionieren". Die Erkenntnis aus vorangegangenen Sicherer-Schulweg-Aktionen im Bereich des Polizeireviers Mosbach ist auch die: "Etwa drei Viertel der Verstöße werden von Eltern begangen."

An diesem regnerischen Dienstagmorgen an der MGS gibt’s jedoch nichts zu beanstanden. Fast nichts. Um halb neun tauchen zwei Kinder am Zebrastreifen in der Reichenbucher Straße auf, strecken die Hand aus und überqueren die Straße, nachdem sie nach links und rechts geschaut haben. "Vorbildlich", loben die drei Männer von der Polizei. Auch die Mutter, die ihre Tochter begleitet, macht es so, dass die Polizisten mehr als zufrieden sind - zumal der Ranzen des Mädchens mit Reflektoren ausgestattet ist. Am zweiten Fußweg, der von der Nüstenbacher Straße hinauf zur Schule führt, gibt es allerdings manches zu bemängeln.

Martin Köpfle, der dort Stellung bezogen hat, wird von einer Familie mit zwei Kindern angesprochen. Im Laufschritt haben die Eltern ihre Mädchen an jener Stelle über den Asphalt begleitet, an der eine Verkehrsinsel die Fahrt der am Ortseingang oftmals noch zu schnell fahrenden Autos abbremsen soll. "Warum gibt es hier keinen Zebrastreifen?", fragt der Vater. Köpfle will nun genau das bei der Stadt Mosbach anregen. "Ein Zebrastreifen ist keine große bauliche Sache, bringt aber mehr Sicherheit."

Und noch eine Idee ist den Männern vom Mosbacher Polizeirevier gekommen: In der Reichenbucher Straße gibt es zwar einen gestreiften Fußgängerüberweg mit entsprechender Parkverbotszone. Doch die könnte nach Ansicht des Einsatzleiters länger als die vorgeschriebenen fünf Meter sein. "Parkt unmittelbar hinter der Zickzackzone ein Van oder Bus, kann ein Autofahrer die Kleinen auf dem Zebrastreifen nicht mehr sehen."

Nach "wenig aufregenden" zwei Stunden kehrt der Bus zurück ins Polizeirevier. "Wenig aufregend" ist in diesem Fall positiv zu sehen. Insgesamt meldet die Einsatzgruppe aus den vier Schulen 45 Verstöße, von denen einer wegen fehlerhaften Verhaltens an einem Fußgängerübergang zur Anzeige kommt. Die Aktion soll am Donnerstag oder Freitag eventuell eine Fortsetzung finden.