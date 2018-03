Haßmersheim. (RNZ) Für die Eltern der Viertklässler steht in den nächsten Wochen die wichtige Entscheidung an, welche Schule ihr Kind künftig besuchen soll. Neben den bisherigen Formen Werkrealschule, Realschule und Gymnasium gibt es im Elzmündungsraum mit der Gemeinschaftsschule in Haßmersheim eine zusätzliche Alternative. Im Schuljahr 2013/2014 ging die Friedrich-Heuß-Schule als erste Gemeinschaftsschule im Neckar-Odenwald-Kreis an den Start und kann inzwischen eine mehrjährige Erfahrung vorweisen.

Am Montag, 12. März, 18 Uhr, stellt die Gemeinschaftsschule in Haßmersheim ihr pädagogisches Konzept vor. Hierzu lädt sie alle interessierten Eltern und deren Kinder, nicht nur aus Haßmersheim, ein. Das längere gemeinsame Lernen und die individuelle Förderung stehen im Vordergrund. Durch kleinere Klassen und schülerbezogene Lernformen können die Schüler in der Gemeinschaftsschule optimal in ihrem Lernprozess unterstützt werden. Die Schüler haben an der Gemeinschaftsschule die Möglichkeit, die mittlere Reife abzulegen und im Anschluss daran auch an weiterführenden Gymnasien zum Abitur zu kommen. Neben neuen und kooperativen Unterrichtsformen werden auch neue Lehr- und Lernmittel eingesetzt.

Die Schüler sowie deren Eltern haben an diesem Abend ausführlich Gelegenheit, sowohl die Lehr- und Lernmittel als auch die neuen Lernräume zu besichtigen. Zudem können die künftigen Fünftklässler in Workshops die Schule handlungsorientiert kennen lernen.