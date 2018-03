Mosbach. (schat) Unterschiedlicher kann ein Urteil kaum ausfallen: Von den beiden Angeklagten, die sich gestern vor dem Landgericht Mosbach wegen der Tötung eines 21-jährigen Freundes zu verantworten hatten, muss einer für neuneinhalb Jahre in Haft, während der andere mit einer Bewährungsstrafe in die Freiheit entlassen wurde.

In der Begründung der Schuldsprüche führte Richter Haas aus, dass beim geständigen 21-jährigen Angeklagten zweifelsfrei ein "Mord aus Heimtücke" vorliege. Beim 27-jährigen Mitangeklagten hätten hingegen die vorliegenden Indizien nicht ausgereicht, um ihm eine Mittäterschaft nachzuweisen. Nur eine unterlassene Hilfeleistung sei zweifelsfrei gegeben, so Haas weiter, der hier eine Freiheitsstrafe von elf Monaten auf Bewährung und 200 Arbeitsstunden aussprach.

"Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten mit diesem Urteil haben", wandte sich der Richter bezüglich der Bewährungsstrafe an die Familie des Opfers, die als Nebenkläger auftrat. Auch ein echtes Motiv, warum der junge Mann am Ende einer durchzechten Nacht im Juni 2017 sterben musste, brachte der Prozess nicht zu Tage.

Der Getötete war einer der besten Freunde des wegen Mordes verurteilten Denis G.. Dieser hatte, kurz nachdem er den Freund mit einem Schnürsenkel in der Wohnung des Mitangeklagten in Elztal-Dallau erdrosselt hatte, selbst die Polizei verständigt und die Tat gestanden. Auch nach mehreren Prozesstagen und der Urteilsverkündung bleiben in diesem Fall offene Fragen.

Nicht nur, was am Ende wirklich der Auslöser für die Tat gewesen ist, die ein Leben beendet "und vier weitere Leben (die der Eltern und der beiden Schwestern des Opfers, Anm. der Redaktion) zerstört" hat, wie die Mutter des Getöteten ausführte. Die Staatsanwaltschaft hatte aus den mitunter widersprüchlichen Aussagen von Denis G. geschlossen, dass das Opfer wegen eines wie auch immer gearteten Verrats getötet werden sollte.

Rechtsanwältin Szerafy hatte Beleidigungen des Freundes gegenüber ihres Mandaten als Auslöser für die Tat genannt. Im Gegensatz zu Oberstaatsanwalt Herrgen sah sie auch keinen Mord und schon gar keine Heimtücke. Sondern vielmehr ein "affektive Tat". Sie plädierte auf eine Verurteilung des zur Tatzeit massiv unter Alkoholeinfluss stehenden G. wegen Totschlags.

Darüber, dass dessen Verbrechen aufgrund seiner "Reifeverzögerung" nach Jugendstrafrecht zu bewerten sei, waren sich die Staatsanwaltschaft, die Verteidigung und am Ende auch das Gericht einig. Lediglich die Nebenklage plädierte für die Anwendung des Erwachsenenstrafrechts. Mit der Haftstrafe von neuneinhalb Jahren folgte die Jugendkammer des Landgericht der Forderung der Staatsanwaltschaft, einen Teil davon soll der 21-Jährige in einer Entzugsklinik verbringen.

Einen Entzug bekam auch der Mitangeklagte auferlegt. Der gegen ihn im Juni 2017 verhängte Haftbefehl wurde allerdings aufgehoben und lediglich eine Bewährungsstrafe ausgesprochen. In seinem Fall folgte das Gericht den Annahmen der Staatsanwaltschaft nicht, die eine aktive Beteiligung von Patrick B. an der Tötung des 21-Jährigen sah und daher eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes forderte.

Von den Verletzungen des Opfers her schloss der Staatsanwalt, dass B. den Freund festgehalten habe, während G. den Schnürsenkel zuzog.

Verteidigerin Eisele vermisste die Objektivität der Staatsanwaltschaft und befand, dass ihrem Mandanten aufgrund der vorliegenden Indizien "keinerlei Tatbeteiligung" nachzuweisen sei. Es sei noch nicht einmal gesichert, dass B. zum Tatzeitpunkt überhaupt in der Wohnung gewesen sei, weshalb auch der Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung nicht haltbar sei.

Dass der Mitangeklagte in der Verhandlung keine Aussagen zur Tatnacht gemacht habe, sei "keine Straftat". Sie plädierte auf Freispruch, denn ihr Mandant habe "bei nichts mitgewirkt". Auch nicht, als der Kopf des Opfers nach der Strangulierung in einen Wassereimer getaucht wurde.

"Meine Tat ist unentschuldbar", wandte sich Denis G., der zuvor die ergreifenden Ausführungen der Familienmitglieder des Opfers mit gesenktem Kopf vernommen hatte, an die Hinterbliebenen seines toten Freundes: "Ich möchte mich trotzdem entschuldigen. Wenn ich könnte, würde ich die Zeit zurückdrehen." Ob Staatsanwaltschaft, Nebenklage oder Verteidigung eine Revision beantragen, ist noch offen.