Mannheim. (pol/rl) Nachdem an mehreren Schulen in der Region Schriftzüge mit Gewaltdrohungen aufgetaucht sind, hat die Polizei am Donnerstag nochmals betont, dass es sich dabei um eine ernste Straftat handeln kann. Hintergrund ist, dass diese Taten vermutlich sogenannte "Challenges" sind, die auf einem Videoportal in den Sozialen Medien verbreitet werden. In diesen Videos werde dazu aufgerufen wird, Straftaten in Form von Schriftzügen an verschiedenen Plätzen zu veröffentlichen. Es wird sich hiervon versprochen, dass der Unterricht ausfällt.

Die Polizeipräsidien weisen eindringlich darauf hin: Solche Aufrufe stellen unter Umständen eine Straftat dar, die von der Polizei konsequent verfolgt und bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht werden. Eine solche Androhung kann einen aufwendigen Polizeieinsatz nach sich ziehen und vor allem im Hinblick auf die zuletzt schreckliche Tat an der Uni Heidelberg mitunter traumatische Folgen für betroffene Personen haben. Dem Verursacher können die entstandene Einsatzkosten in Rechnung gestellt werden.

Daher werden Eltern gebeten, ihre Kinder hier zu sensibilisieren und ihnen auch die möglichen Konsequenzen aufzuzeigen.

Update: Donnerstag, 17. Februar 2022, 15.45 Uhr

Gewaltdrohung an mehreren Schulen entdeckt

Obrigheim/Mannheim/Bad Mergentheim. (pol/RNZ) Mehrere Schmierereien mit Gewaltdrohungen sind in den vergangenen Tagen an Schulen aufgetaucht. Die Polizei meldete Fälle aus Obrigheim, Mannheim und Bad Mergentheim.

Am Mittwoch war auf die Türe der Mädchentoilette in der Gemeinschaftsschule in Obrigheim eine Gewaltandrohung geschrieben worden. Ermittlungen der Kriminalpolizei führten rasch zu den Urheberinnen: Es waren zwei zwölfjährige Schülerinnen. Die beiden hatten sich nach eigenen Angaben einen schlechten Scherz erlaubt.

Zuvor war es in Bad Mergentheim zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, bei dem am Schulgebäude ebenfalls eine Drohung angebracht wurde. Auch hier konnten die Verursacher, zwei Jungen, schnell ermittelt werden.

In Mannheim gab es an einer weiterführenden Schule einen ähnlichen Fall: An einer Toilettentür wurde ein mit Filzstift gemaltes Hakenkreuzes entdeckt. Daneben stand ein Schriftzug, der auf "ein schädigendes Ereignis hindeutete", teile die Polizei mit. Nach einer Bewertung kam die Polizei allerdings auch hier zu dem Schluss, dass keine konkrete Gefahr bestehe. Die Abteilung Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittle jedoch trotzdem. Bereits am vergangenen Freitagmorgen waren am Schornstein der Schule ähnliche Schmierereien entdeckt worden. Ob ein Zusammenhang besteht, sei noch unklar, hieß es.

Kriminalpolizei und Schulleitung standen von Beginn der Ermittlungen an in engem Austausch. Das örtlich zuständige Polizeirevier Mannheim-Sandhofen war während der Überprüfungen mit mehreren Streifenwägen vor Ort.

Hintergrund solcher Taten, die laut Polizei aktuell vermehrt auftreten, sind vermutlich Aufrufe in Sozialen Medien, in diesem Fall auf einem Videoportal. Dort werden die Nutzer dazu aufgefordert, Androhungen von Straftaten in Form von Schriftzügen an verschiedenen Plätzen in und an der Schule zu veröffentlichen. Es folgen Versprechungen, dass hierdurch der Schulunterricht ausfällt.

Die Polizei weist darauf hin, dass solche Handlungen keine Lappalien sind und erst recht keine Scherze, sondern Straftaten darstellen, die konsequent verfolgt und bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht werden. Eltern werden gebeten, ihre Kinder diesbezüglich zu sensibilisieren und die Konsequenzen aufzuzeigen. Die Ankündigung eines Amoklaufs oder anderer Gewalttaten sind sehr gefährlich und bringen erhebliche Auswirkungen mit sich. Gegebenenfalls können hier auch Forderungen über die entstandenen Einsatzkosten erfolgen.