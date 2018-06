RNZ-Mitarbeiter Thomas Kottal rückt das Schloss per Drohnenfotografie in den Fokus.

Zwingenberg. (rnz) Der Nebel hebt sich, der (imaginäre) Vorhang demnächst auch. Noch liegt das Schloss Zwingenberg ganz ruhig über dem Neckar.

Doch schon in Kürze beginnen hier die Vorbereitungen und Proben für die 36. Spielzeit der Schlossfestspiele. Dann wird der romantische Schlosshof mit Leben erfüllt, zunächst durch die Wiederaufnahme des im Vorjahr so erfolgreichen Rock-Musicals "The Rocky Horror Show" und mit dem weltbekannten Singspiel "Die Entführung aus dem Serail" von Wolfgang Amadeus Mozart.

Kubanische Nacht, Familienfest und eine Gala, die Oper und Rock vermischt, komplettieren das besondere Unterhaltungsprogramm am Schloss. Erst wenn der letzte "Time warp" verklungen ist (5. August) wird im altehrwürdigen Gemäuer wieder Ruhe einkehren.