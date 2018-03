Von Peter Lahr

Mosbach. "Trumpets coming home", überschreiben die Jazz-Trompeter Ingolf Burkhardt und Martin Reuthner ihr Konzert am 17. März in der Alten Mälzerei. Im Doppelinterview mit der RNZ verraten die beiden, weshalb die Siegener Uni-Big-Band mit von der musikalischen Partie ist. Dass die Schefflenzer Jungs bei ihrem "Heimspiel" noch einen Überraschungssong in petto haben, erzählten sie dabei ebenso wie über ihre recht unterschiedliche Einstellung zum Schulfach "Mathematik".

RNZ: Warum spielen Sie Trompete und nicht Geige?

Ingolf Burkhardt: Es gab in Unterschefflenz kein Geigenorchester, sondern nur ein Blasorchester. Und die brauchten Trompeten und Posaunen, aber keine Geigen. Mein Opa kaufte mir dann mein erstes Flügelhorn…

Martin Reuthner: …das wurde dann später in die Kapelle einverleibt. Dort habe ich es dann bekommen. Es kam mittlerweile über die "Neckarfurzer" wieder nach Hause zurück. Meine Eltern fanden es gut, dass wir Musik machten. Wir besuchten den Tag der offenen Tür beim Blasorchester, und danach stand für mich fest: Ich will Trompete lernen.

Sie stammen ja beide aus Schefflenz. Kannten Sie sich schon als Kinder?

Burkhardt: Vom Sehen haben wir uns schon gekannt. Beide Familien lebten ja schon Jahrzehnte im Ort. Im Musikverein war es normal, dass die Älteren die Jüngeren unterrichten. Ich war 18 Jahre alt.

Reuthner: Und ich war zehn.

Burkhardt: Was man wusste, gab man an die "Kleinen" weiter. Wir haben immer geguckt, dass es Nachwuchs gibt.

Reuthner: Ingolf hat damals nicht mehr mitgespielt, sondern nur noch ausgebildet. Er kam jeden Donnerstag zum Unterricht. Wir waren fünf Kinder zwischen neun und elf Jahren. Wir haben es ein Jahr zusammen ausgehalten. Er hat alles mit uns probiert. Sogar mit Eis zur Belohnung. Dann unterrichtete uns der Dirigent. Aber es hat nicht bei allen gleich gut gefruchtet. Der Dirigent war eigentlich Klarinettist und kein Blechbläser. Doch er vermittelte uns: Man muss einfach üben, bis man es kann.

Dann trennten sich Ihre Wege erst einmal?

Burkhardt: Ich kam nach dem Abi recht schnell nach Köln zum Studieren. Ich spielte davor bei der Landes-Jugend-Big Band, die Jiggs Whigham leitete. Der war auch Chef der Musikhochschule Köln. Martin ging noch ein paar Jahre zur Schule. Aber später machte er - zeitversetzt - viele Sachen, die ich auch gemacht habe. So spielte er bei Paul Kuhn und bei "Starlight Express".

Reuthner: Kurz bevor ich mit der Schule fertig war, kam bei einer meiner letzten Blasorchesterproben in Schefflenz Ingolf vorbei, weil er seinen Bruder besuchte. Zuerst habe ich ihn gar nicht wiedererkannt. Nach der Probe gingen wir noch in die "Rose" und redeten sehr lange. Damals hatte ich schon die Idee, Trompete professionell zu betreiben. Aber ich wusste nicht, ob ich so geeignet dafür war. Seit dem Abend bereitete ich mich dann ganz konkret auf ein Studium vor. Ich fuhr auch manchmal nach Hamburg zu Ingolf. Seitdem halten wir Kontakt.

Haben Sie heute noch enge Kontakte zu Schefflenz?

Reuthner: Ich bin schon noch häufig da. Es ist ein Zweitwohnsitz für mich. Wir haben eine relativ große Familie. Ich möchte meinen Kindern das Landleben ermöglichen. Je länger ich in Köln wohne, desto mehr fällt mir die Schönheit der Gegend hier auf.

Burkhardt: Für mich war das Konzert in der Kirche in Unterschefflenz vor anderthalb Jahren etwas sehr Emotionales. Es ist die Kirche, in der ich getauft wurde, hinter der mein Vater begraben liegt, die mein Vater mit seiner Maler- und Gipserfirma renoviert hat. Leider komme ich aber nicht mehr oft hierher. Ich mache vielleicht alle vier Jahre eine Runde. Ich weiß nicht, ob es noch Heimat für mich ist. Aber es gibt viele wundervolle Erinnerungen, vor allem an Menschen. Auch musikalisch prägte mich hier vieles.

Wie kamen Sie von der Blasmusik zum Jazz?

Burkhardt: Es war wirklich Professor Kühn mit seinen Schellackplatten im Schrank. Am Nicolaus-Kistner-Gymnasium hatte er eine Orgel, auf der er Blues spielte. Wir mussten alle aufstehen und etwas darüber spielen. Da war ich zwölf, und ich habe gewusst, das ist es, was ich machen will. Selbst meine Mutter hat an dem Tag abends gemerkt: "Mit unserem Kleinen ist heute was passiert."

Reuthner (pflichtet bei): Professor Kühn!

Was bedeutet für Sie Jazz?

Burkhardt: Man hat die Freiheit der Improvisation. Schon Bach hat den Generalbass geschrieben. Jazz ist nicht mit Regeln gebunden. Jazz ist eine sehr freiheitsliebende und freiheitssuchende Musik. Man kann seine Persönlichkeit mit der Stimme oder einem Instrument darstellen.

Reuthner: Das ist ein wichtiges Element. In anderen Musikstilen ist es am Wichtigsten, dass alles richtig ist. Schönerweise ist das im Jazz etwas verschoben. Es geht um den Ausdruck, wie man die Leute erreicht. Nicht um Perfektionismus oder Virtuosität.

Wie kam das Konzert in Mosbach zustande?

Reuthner: Ich kenne Bürgermeister Michael Keilbach, der auch Geschäftsführer der Alten Mälzerei ist, schon seit der Zeit am NKG. Er war mein Klassenkamerad und kommt ja auch aus Schefflenz. Als ich vor anderthalb Jahren im Keller der Mälzerei spielte - und eine Woche später Ingolf in der Kirche in Schefflenz -, da habe ich die Idee wieder aufgegriffen, etwas im Großen Saal anzugehen. In Siegen spiele ich alle zwei Jahre ein großes Big-Band-Konzert mit Gastsolisten. Da bot sich die Koproduktion mit Mosbach an.

Burkhardt: Wir haben wirklich sehr lange an dem Termin rumgefeilt.

Noch ein paar Takte zur Siegener Uni-Big-Band? Wie wurden Sie dort Bandleader, Martin?

Reuthner: Ich leite sie seit acht Jahren. Schon während des Studiums in Köln sprang ich als professioneller Trompeter bei einigen Konzerten als Aushilfe ein. Irgendwann wurde die Leitungsposition frei. Die Big Band ist dort für mich etwas Besonderes, weil die Musiker unheimlich nette Menschen sind, die sehr toll zusammenhalten. Eine Big Band zu leiten, ist ungefähr so, wie einen Lkw zu steuern. Man ist nur ganz klein, hat aber ganz viel Verantwortung.

Verraten Sie schon etwas zum Repertoire des Konzerts?

Burkhardt: Es gibt klassische Big-Band-Songs. Dazu noch einige "Jazul"-Stücke, die ich für Big Band arrangiert habe. Darüber hinaus spielen wir einige Lieder von den "Crusaders", einer Band aus den 1970er-Jahren, mit reichlich Groove. Ihr bekanntester Hit war "Streetlife".

Reuthner: Ein bisschen werden wir auch zu zweit spielen, unter anderem eine Überraschungsnummer aus den tiefsten Archiven der NKG-Big-Band.

Info: Das Konzert findet am Samstag, 17. März, 20 Uhr, in der Alten Mälzerei statt. Karten gibt es bei der RNZ und in der Tourist Information.