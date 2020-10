Von Peter Lahr

Schefflenz. "Wir sind ein nicht ganz klassischer Landwirtschaftsbetrieb, wir sind ein Null-Emissionshof", sagte Andreas Feil am Freitagabend zur Begrüßung einer Gruppe um zwei Landesminister in der Schefflenzer Heimentalsiedlung. Während Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann auf dem Rückweg vom Ganztagsgymnasium Osterburken Station machte, war der Termin für Landwirtschaftsminister Peter Hauk eher ein Heimspiel.

Im Anschluss an eine Hofbesichtigung folgte ein Bürger-Dialog mit gut 30 Vertretern aus Kommunalpolitik, Wirtschaft und Landwirtschaft. Unter dem Titel "Den ländlichen Raum im Blick – gemeinsam stark aus der Krise", präsentierte sich Eisenmann als agile CDU-Spitzenkandidatin für die nächsten Landtagswahlen, musste aber auch einige Kritikpunkte mit nach Stuttgart nehmen.

Der Hof Feil siedelte 1958 mit sieben Stück Vieh und 13 Hektar Ackerland aus. Mittlerweile bearbeiten Roland Feil und sein Sohn Andreas zusammen mit ihren Familien, einem festangestellten Mitarbeiter und bis zu 15 Aushilfskräften 100 Hektar Land. Zum Ackerbau gesellten sich 1991 die Dienstleistungen dazu. Als Lohnunternehmen ist man vor allem in den Bereichen Ernte und Transport tätig, repariert aber auch in der eigenen Werkstatt. In der Region gelten Feils als Pioniere in Sachen Energiepflanzen. Davon zeugt die große Energiehalle, in der 600 Kubikmeter Miscanthus lagern, was einer Energiemenge von 70.000 Litern Heizöl entspricht. Die Fotovoltaikanlage auf dem Hallendach hat eine Leistung von 30.000 kWh und liefert Strom für zehn Haushalte. Ein kleines Fernwärmenetz sorgt für weitere Energieeffizienz.

"Seit 13 Jahren nutzen wir Lenksysteme im Betrieb", kam Andreas Feil auf das neueste "Kind" zu sprechen. Der Hof gehört zu den 100 Projekthöfen in Baden-Württemberg, die seit 2019 an einem Nachjustierungsprojekt in Sachen Satellitenpositionierung (Sapos) teilnehmen. Satellitendaten werden dabei für das Navigationssystem in den Maschinen genutzt. Dank eines zusätzlichen Korrektursignals soll nun eine Präzision von bis zu zwei Zentimetern auf dem Acker erreicht werden. Wie bereits in anderen Bundesländern zuvor, hat sich mittlerweile auch Baden-Württemberg dazu entschieden, das System günstiger anzubieten.

Die Vorteile liegen für Andreas Feil auf der Hand. Schon jetzt versuche sein Hof "das Beste aus zwei Welten" zusammenzubringen. "Wir sind hier kein Ökobetrieb, aber wir experimentieren, um das Maximum aus unseren Betriebsmitteln zu erreichen. Wir versuchen weitestgehend, auf chemische und synthetische Mittel zu verzichten." Deshalb setzt Feil auf mechanische Unkrautbekämpfung und Unterfußdüngung nach der Saat, um dem Ausgrasen und der Erosion entgegenzuwirken. Dank des neuen Korrektursignals, das parallel zum Mobilfunknetz arbeite, werde alles noch genauer. Damit ließen sich Treibstoff und Dünger sparen. Zudem seien Grenzstreitigkeiten passé. Gleichermaßen beeindruckt zeigten sich die Gäste vom Maschinenpark sowie der "Hardware" auf dem Hof – von der Energiehalle über den transportablen Bunker bis zur Heizzentrale.

"Wir müssen dieses Land entstauben, da muss ein bissel mehr Schwung rein", unterstrich Ministerin Eisenmann in ihrem Vortrag. Die Kritik der Gäste drehte sich um das neue kommunale Haushaltsrecht. Aber auch die Digitalisierung der Schulen sei nicht zu Ende gedacht. Zwar habe das Land reichlich Hardware angeschafft, aber die Frage der Systemadministratoren sei weiter ungeklärt.