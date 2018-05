Die Kläranlage Billigheim beschäftigte den Gemeinderat Schefflenz. Nach der Instandsetzung nach dem Hochwasserschaden 2016 stehen nun Ertüchtigungsmaßnahmen im Rahmen der wasserrechtlichen Genehmigung an. Foto: Brunhild Wössner

Von Brunhild Wössner

Schefflenz. Die Nachwirkungen des gewaltigen Hochwassers 2016 beschäftigen die Gemeinden im Schefflenztal bis heute. Der kommissarische Geschäftsführer des Abwasserzweckverbandes, Billigheims Kämmerer Alexander Rist, erläuterte bei der jüngsten Sitzung den Gemeinderäten in Schefflenz die aktuelle Lage in der Kläranlage Billigheim.

Er hatte Bilder der Zerstörung mitgebracht. Der Regelschrank war weggespült worden, die Regeltechnik fiel komplett aus, das Wasser rauschte kurzzeitig ungeklärt die Schefflenz hinunter. Erstmals war neben dem vollständigen Ausfall der automatischen Mess- und Regeltechnik auch die gesamte Kläranlage komplett außer Gefecht gesetzt, so Rist, der im Dezember 2017 kommissarisch in das Amt berufen wurde.

Bereits in der Nacht nach dem Hochwasser hatte man mit den Aufräumarbeiten begonnen, so der stv. Verbandsvorsitzende und Schefflenzer Bürgermeister Rainer Houck. In wenigen Tagen hätten die Mitarbeiter den Betrieb wieder "hingekriegt" und "Erhebliches geleistet", lobte Houck das Team der Kläranlage.

Die Regenüberlaufbecken waren voll mit Schlamm; es musste ausgebaggert werden, und laut Rist war es nötig, eine mobile Schlammpresse anzumieten, die während des Ausfalls der Kläranlage den Klärschlamm zusammenpresste.

Zum aktuellen Sachstand führte Alexander Rist aus, dass die Anlage nahezu wieder voll instandgesetzt ist, bis auf den Hohlraumboden im Technikraum, wo noch Platten eingebaut werden müssen. Die hochwasserbedingten Schäden seien alle beseitigt, nun gehe es darum, die wasserrechtliche Genehmigung beim Landratsamt zu beantragen, Sie läuft Ende 2022 aus.

Die Billigheimer Anlage versorgt ein Verbandsgebiet, das von Großeicholzheim über die Gemarkungen Schefflenz und Billigheim mit seinen fünf Ortsteilen reicht. Der Fahrplan für die Beantragung der wasserrechtlichen Genehmigung sieht u. a. Ertüchtigungsmaßnahmen des Regenüberlaufbeckens vor, die mit knapp einer Million Euro zu Buche schlagen. Abzüglich etwaiger Zuschüsse trage davon der Verband rund 20 Prozent, den Rest die Gemeinde Billigheim.

Die Schäden seien zwar behoben, die Kostenübernahme sei jedoch noch immer nicht vollständig geklärt. Denn die finanzielle Lastenverteilung der Hochwasserkatastrophe beschäftige auch die Versicherung. Eigentlich war Rist von der Versicherung bis 7. Mai 2018 eine Antwort versprochen worden, die aber nicht fristgerecht eintraf.

Deshalb lasse sich noch nicht abschließend etwas zur Haushaltsrechnung des Verbandes sagen. Eine Reihe von Zuschussanträgen wurde abgelehnt, teilte Rist mit. Ab Oktober 2018 könnten neue Anträge für 2019 gestellt werden, und "es besteht die Hoffnung, dass man dann berücksichtigt wird", so Rist weiter. Gemeinderat Hermann Rüger geht davon aus, dass die Zuschussanträge wieder gestellt werden.

Was den Rest der Ratssitzung angeht, wurden sämtliche Beschlüsse einstimmig und zügig gefasst. Zuerst ging es mit der Rohrnetzberechnung für die Ortsteile Ober- und Mittelschefflenz sowie Kleineicholzheim um die Wasserversorgung. Ebenfalls ums Wasser geht es bei der Erstellung eines Löschwasserkonzeptes für alle Schefflenzer Ortsteile. Beschlossen wurde auch die Auftragsvergabe mit einer Angebotssumme von rund 34.000 Euro für die Außenanlage der Feuerwehrhalle in Oberschefflenz an die Firma Boller Bau.

Einzeln und einstimmig abgestimmt wurde auch die fünfköpfige Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffinnen und Schöffen. Einer Meinung war der Rat bei der Wahl von Thomas Zemelka zum Abteilungskommandanten der Feuerwehr in Oberschefflenz. Der Rat nahm zur Kenntnis, dass die Haushaltsverfügung für den Haushaltsplan wie auch für den Wirtschaftsbetrieb des Eigenbetriebs Wasserversorgung die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit vom Landratsamt erhielt.

Beim Bericht über den aktuellen Stand der Flüchtlingsunterbringung appellierten Houck wie auch Ratsmitglied Dr. Georg Fischer an die Anwesenden, Folgeunterbringungen zur Verfügung zu stellen, da die Gemeinschaftsunterkünfte in diesem Jahr abgebaut würden.