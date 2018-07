Neckartal. (RNZ) Gleiserneuerungsarbeiten zwischen Heidelberg und Mannheim wirken sich in den Sommerferien auf die S-Bahnen aus dem Neckartal aus. Zwischen 28. Juli und 3. September enden die von Osterburken kommende S 1 und die ab Mosbach verkehrende S2 bereits in Heidelberg. Auch die Regionalexpresszüge aus Heilbronn fahren nur bis dorthin.

Zur Weiterfahrt nach Mannheim muss dort jeweils in die verbliebenen S-Bahnen der Linien S 3 und S4 umgestiegen werden. Diese fahren in der Regel ohne Halt bis Mannheim, einzelne Züge halten in Heidelberg-Wieblingen und Mannheim Friedrichsfeld-Süd. Zur Bedienung der Stationen zwischen Heidelberg und Mannheim fahren zusätzlich Busse im Halbstundentakt. In der Gegenrichtung gilt dasselbe, die S1 und S2 sowie der Regionalexpress nach Heilbronn beginnen erst in Heidelberg Hbf. Ab Mannheim müssen die Bahnen der S3 und S4 benutzt und in Heidelberg umgestiegen werden.

Für Reisende zum Fernverkehr verlängern sich dadurch die Fahrzeiten. Um die Anschlüsse in Mannheim zu erreichen, muss eine frühere S-Bahn genutzt werden. Ab Mosbach muss eine halbe Stunde früher, ab Osterburken eine Stunde früher gestartet werden. In einzelnen Nächten kommt es zu zusätzlichen Zugausfällen zwischen Heidelberg und Mannheim, dies betrifft die Zeit zwischen Mitternacht und 4 Uhr.