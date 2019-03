Die schönsten Impressionen der Kanaren sind am Donnerstag in Neckarelz zu sehen.

Mosbach-Neckarelz. (rnz) Von Neckarelz aus auf die Inseln des ewigen Frühlings? Oder lieber zur größten Vulkaninsel unseres Planeten? Am kommenden Donnerstag, 28. März, lässt sich beides machen: Filmemacher Stephan Erdmann präsentiert auf der Leinwand des Kinostar Neckarelz gleich zwei Film-Shows, die mitreißen und zum Mitreisen einladen sollen.

Um 18 Uhr geht die Filmreise zunächst auf die Kanaren. Fast jeder kennt das Archipel im Atlantik, "doch so haben Sie die Kanaren noch nie gesehen", verspricht Erdmann für seine rund zweistündige Präsentation. Über viele Jahre war der Filmemacher auf den Inseln unterwegs und hat "jede Insel in sagenhaften Momenten" erlebt. Seinen Live-Filmvortrag bezeichnet er selbst als eine Hommage an das Archipel der Sehnsucht. Erdmann will dabei nicht nur die grandiosen und vielseitigen Landschaften zeigen, sondern auch das Lebensgefühl der Menschen, abseits der Touristen-Hochburgen, skizzieren.

Um 20.15 Uhr präsentiert Stefan Erdmann dann seine mehrfach ausgezeichnete Filmshow über die Vulkaninsel Island. 30 Mal war Erdmann bereits dort, das Ergebnis sind spektakuläre Filmaufnahmen. "Erdmann hat aus dem Naturkunstwerk Island ein einzigartiges Film- und Musik-Erlebnis geschaffen, das alle Sinne berührt", heißt es in einer Nachbetrachtung seiner Präsentation.

