Von Ursula Brinkmann

Haßmersheim. Mit 15 Jahren ist er aufs Wasser gegangen. Wie die drei Raudenbusch-Generationen vor ihm. Aber mit Bernd Raudenbusch und seiner Frau Doris endet die Schiffer-Tradition in der Familie. Der letzte Frachter, die "Elan", wurde 2008 verkauft. Es war das größte Schiff der Familiengeschichte, konnte 2300 Tonnen zuladen.

Foto: Brinkmann

Nicht nur Doris und Bernd Raudenbusch bot es ein Auskommen, auch der Familie des Bruders Karlheinz. Aber das Ende bedeutete das nicht. Sieben Jahre fuhr Bernd Raudenbusch die Haßmersheimer Fähre vom einem zum anderen Neckarufer und zurück. Bis im Oktober 2014 der Steg über den Fluss fertig- und der Fährbetrieb eingestellt wurde.

Nicht mehr gebraucht wurde somit auch das Ersatzboot, "Patriot" mit Namen. Ein Enkel brachte den Schiffer aus Passion auf die Idee, die Patriot zum Ausflugsschiff umzufunktionieren. Und seit nunmehr drei Jahren steuern der Kapitän und seine Matrosin das Bötchen den Neckar hinauf und hinunter.

Hintergrund Auf 5 Fragen mit … Bürgermeister Michael Salomo Der Rathauschef will in Haßmersheim Tradition und Innovation lebendig vereinen In zwei, drei Sätzen: Was ist Haßmersheim für Sie? Was macht die Gemeinde aus Ihrer Sicht aus? Haßmersheim ist eine liebens- und lebenswerte Gemeinde. Ihre attraktive Lage in der Neckarschleife lädt in allen drei Ortsteilen zum Verweilen und Erholen ein. Mit starken Wirtschaftspartnern und dem direkten Anschluss an die Region Heilbronn (eine der stärksten wirtschaftlichen Regionen Deutschlands) bieten wir eine zukunftsträchtige Heimat für alle Bürgerinnen und Bürger. Wo liegen die Stärken Ihrer Gemeinde, was "kann" sie besonders gut? Die Verkehrsanbindung mit S-Bahnanschluss nach Heilbronn ermöglicht den Haßmersheimern, die Vorzüge des ländlichen und städtischen Lebens in Einklang zu bringen. Mit dem breiten Bildungsangebot an unserer Gemeinschaftsschule mit Lehrschwimmbecken und einem bunten Angebot von Vereinen bieten wir beste Voraussetzungen für junge Familien. Und wo muss man bei nüchterner und ehrlicher Betrachtung noch ein bisschen besser werden? Seit 2014 erarbeiten Bevölkerung, Gemeinderat und Verwaltung zusammen ein Gemeindeentwicklungskonzept. Hierbei wurde festgestellt, dass die Gemeinde infrastrukturell weiter aufgewertet werden kann durch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, die Erschließung von neuen Bauplätzen, dem Bau einer Pflegeeinrichtung und die Versorgung durch einen Vollsortimenter. Wenn Sie einen (nur einen!) Wunsch für Ihre Gemeinde beim Land, Bund oder wem auch immer frei hätten: Was würden sie sich wünschen? Dass das Land endlich wieder genügend Polizeibeamte einstellt, um auch in Zukunft die Sicherheit unserer Bürger zu gewährleisten. Blicken wir gemeinsam und ein bisschen hypothetisch in die Zukunft: Wie sieht Ihre Gemeinde in 50 Jahren aus? Haßmersheim soll in der Zukunft Tradition und Innovation lebendig vereinen. Um der historischen Verantwortung als größtes süddeutsches Binnenschifferdorf gerecht zu werden, ist es wichtig, den weiteren Ausbau der Infrastruktur vor Ort weiter voranzutreiben, um die Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft zu sichern. Hierbei kommt dem Neckarvorland mit dem alten Ortskern eine besondere Bedeutung zu. Mit dem Bürgerbus werden die Ortsteile Hochhausen und Neckarmühlbach sowie die Verwaltungsgemeinschaft Haßmersheim-Hüffenhardt mit dem Ortsteil Kälbertshausen noch enger zusammenrücken.

"Zu sehen und erzählen gibt es ja jede Menge", beschränken sich die Raudenbuschs nicht allein aufs Steuern und Bewirten. Die Geschichte von dem Zirkusbären etwa. "Für den gab’s auf der Fähre keinen Tarif, der musste schwimmen!" Bei den ganz jungen Gästen kommt es total gut an, wenn sie ans Steuerrad dürfen.

In Haßmersheim lassen sich die Vorzüge des ländlichen und städtischen Lebens in Einklang bringen, findet Bürgermeister Michael Salomo. Foto: zg

Am Patriot ziehen vorüber: der Yachthafen, die Kirchen, die Burgen, ja, auch der elegant geschwungene Steg, die badisch-württembergische Grenze, nur ein paar hundert Meter neckaraufwärts vom Anlegeplatz in Haßmersheim entfernt. "Da stimmen wir das Badnerlied an", sagt Doris Raudenbusch mit einem Strahlen in den Augen. Ihre sechste Strophe ist gesungener Lokalpatriotismus: "Und Haßmersheim im Neckartal, als Schifferort bekannt…"

Die Zeiten allerdings, auf die sich diese Beschreibung bezieht, sind vorüber. "Als ich mit 15 aufs Wasser ging", erinnert sich Bernd Raudenbusch, habe es in Haßmersheim noch 130 Schiffseigentümer gegeben. "Heute sind es drei." Noch früher hat die Haßmersheimer Schifffahrt wohl ihre Glanzzeiten gehabt. "1857 stammten 149 der 372 Neckarschiffe von den damals 80 ‚Particuliers‘ aus Haßmersheim", informieren Tafeln der Odenwälder Museumsstraße am Ufer.

In dieser Geschichte spielt auch der vielleicht berühmteste Sohn der Gemeinde eine Rolle: Friedrich Heuß, Urgroßonkel des ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss. Der "Schiffs-Capitän von Haßmersheim", tat ein Inserat im Heilbronner "Intelligenz-Blatt" vom 25. April 1840 kund, richtete eine direkte Linie nach Rotterdam ein. Der Name des Schiffs: Patriot. Als solcher ging Friedrich Heuß noch mit weiteren Aktivitäten in die Geschichte ein: er stellt in der badischen Revolution 1848/1849 eine Bürgerwehr auf.

Hintergrund Haßmersheim Einwohner: 5032 Gemarkungsfläche: 1915 Hektar Höhenlage: 151 bis 297 m über NN Ortsteile: Haßmersheim (3735 Einwohner), Hochhausen (776), Neckarmühlbach (521) Geschichte: 774 wird "Asmaresheim" im Lorscher Codex erstmals erwähnt. Die ältesten schriftlichen Belege in Hochhausen und Neckarmühlbach datieren aus den Jahren 788 und 856. Als gesichert gilt, dass die heutige Haßmersheimer Gemarkung bereits in vor- und frühgeschichtlicher Zeit besiedelt war. 1972 wurden die beiden kleineren Ortsteile im Zuge der Gemeindereform angeschlossen. Ausflugstipps: Einblicke in die Geschichte gewähren das Haßmersheimer Schifffahrtsmuseum als auch die Burg Guttenberg (mit Greifenwarte) in Neckarmühlbach. Der Neckarsteig bietet als prämierter Wanderweg der Region ein tolles Wandererlebnis.

Lokalpatrioten sind Bernd und Doris Raudenbusch auf ihre Weise. Für die gebürtige Weinheimerin ist Haßmersheim Heimat geworden. Beide sind in mehreren Vereinen aktiv, vorneweg im katholischen St. Nikolaus-Schifferverein, einem von zwei Schiffervereinen in Haßmersheim. "Wir wollten und wollen nicht woanders leben."

Da ist sich die Matrosin mit ihrem Mann einig, obwohl sie einen Großteil ihres Lebens gar nicht in Haßmersheim verbracht haben, sondern unterwegs waren zwischen Heilbronn und Rotterdam, Amsterdam und Budapest.

"Wir sind badische Lokalpatrioten", sagen die beiden. Aber nur daheim im Hauweg dem Gras beim Wachsen zusehen, das war zu wenig. Mit dem schwimmenden Ausflugs-Patriot, der der Gemeinde gehört, ist nicht nur für die Raudenbuschs eine gute Lösung gefunden. Die individuell buchbaren und günstigen Fahrten kommen überaus gut an. "Die Hälfte der Gäste kommt aus unseren drei Dörfern", freut sich der Kapitän. Lokalpatriotismus auf allen Ebenen …