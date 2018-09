Von Debora Gruhler und Heiko Schattauer

Billigheim. Allfeld, Billigheim, Katzental, Sulzbach oder Waldmühlbach - wenn man sich auf einen Aspekt festlegen müsste, den alle Ortsteile der Gemeinde Billigheim gemeinsam haben, dann dieser: Hier leben Menschen, die sich mit Herzblut und großem Elan in ihren Orten engagieren und damit für ein lebhaftes und buntes Dorfleben sorgen. So erscheint einem Beobachter von außen die Gemeinde vielleicht etwas zu idyllisch - aber langweilig ist es hier keinesfalls!

Billigheim in Zahlen Einwohner: 5930 Gemarkungsfläche: 4879 Hektar Höhenlage: 226 m ü. NN Partnerschaft: Altofen-Krottendorf (Ortsteil von Budapest/Ungarn) Ortsteile: Allfeld (1210 Einw.), Billigheim (1820), Katzental (440), Sulzbach (1850), Waldmühlbach (610) Geschichte/Lage: Um 1000 wurde ein "Closter Bullikhemb" erstmals erwähnt, bis 1584 hatte dieses Nonnenkloster die Ortsherrschaft inne. Die Grafenfamilie Leiningen baute im Klosterareal ein Schloss (1902 niedergebrannt). Billigheim gehört seit 1806 zu Baden und liegt im Bauland zwischen Odenwald und Jagsttal. Ausflugstipps: Schon immer mal Lust auf den Jakobsweg gehabt? Ein Teilstück kann man in Billigheim (mit)wandern. Entlang der Wanderroute von Waldmühlbach über Billigheim nach Sulzbach lohnt sich ein Blick in Kirchen und Kapellen. deg

Denn: Auf Festen und Feiern kommt man hier regelmäßig zusammen, tauscht den neusten Tratsch aus und pflegt jahrelange Bekanntschaften. Man kennt sich, man mag sich (zumindest meistens). Die Fastnachtswoche ist schon fast legendär. Aber auch in den Sportvereinen (u. a. Fußball, Tennis), in musikalischen Gruppen (zum Beispiel vier Männergesangvereine, fünf katholische Kirchenchöre) und vielen anderen Vereinen bringen sich die Menschen der Gemeinde ein - ganz selbstverständlich und mit viel Leidenschaft.

Die RNZ hat bei einem Verein besonders nachgebohrt und mit den Vorsitzenden des Musikvereins "Die WaldMühlBacher", der weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannt ist, geredet. Siegfried Mader ("Siggi") und Michael Fischer sind Herz und Seele des Musikvereins und geben einen Einblick, wie sie Vereins- und Dorfleben wahrnehmen.

Seit über 20 Jahren geht es bei den WaldMühlBachern rund: Mehrfach im Jahr tritt die etwa 37 Mann starke Kapelle bei Volks- und Oktoberfesten vor mehreren Tausend Besuchern auf und heizt dabei der Menge ordentlich ein. Das macht einen Heidenspaß - kostet aber auch viel Zeit und Mühe.

"Mit 14 Terminen im Jahr muss man sein Leben schon etwas nach dem Musikverein ausrichten", erklärt Vorsitzender "Siggi" Mader halb ernst, halb schmunzelnd - das sei es aber allemal wert.

Ihren Erfolg haben sie, so der zweite Vorsitzende Michael Fischer, vor allem ihrer "Stimmungsmusik" zu verdanken. "Wir wollen nicht nur Musik machen, wir wollen die Menschen mitreißen." Ihr Repertoire von Schlager bis Rock spricht viele Menschen an - auch auf dem Cannstatter Wasen haben sie gespielt.

Und trotz des Erfolgs sind sie nicht abgehoben: In der Kapelle packen alle mit an, keiner ist einfach "nur" Musiker. So spielt etwa "Siggi" Posaune, ist aber auch für Tourenplanung und alles Organisatorische zuständig.

Auf 5 Fragen mit Martin Diblik Billigheims Bürgermeister ist immer wieder beeindruckt von Vereinsleben und Bürgerengagement In zwei, drei Sätzen: Was ist Billigheim (für Sie)? Was macht die Gemeinde aus? Billigheim mit den weiteren Ortsteilen Allfeld, Katzental, Sulzbach und Waldmühlbach ist vor allem eine Gemeinde, in der man gerne lebt, sich gegenseitig unterstützt und auch das Feiern nicht zu kurz kommt. Mich beeindrucken immer wieder das reiche Vereinsleben und die vielen Menschen, die sich einbringen, z. B. aktuell bei den Kinderferienprogrammen. Außerdem sind wir ausgewiesene Fastnachtshochburg, liegen am Jakobsweg und freuen uns über einen Geburtenüberschuss. Wo liegen die Stärken Ihrer Gemeinde, was "kann" sie besonders gut? Stark sind die familienfreundliche Infrastruktur der Gemeinde mit Kindergärten in jedem Ortsteil, drei Grundschulen und Mehrgenerationenplatz, die Aufwärtsentwicklung der örtlichen Gewerbebetriebe und natürlich die hervorragende Lage mit relativ kurzen Wegen nach Mosbach und in den Raum Heilbronn/Neckarsulm. Und wo muss man bei nüchterner und ehrlicher Betrachtung noch ein bisschen besser werden? Als wachsende Gemeinde spüren wir die große Nachfrage auf dem Immobilienmarkt und können leider längst nicht alle Bauplatzanfragen erfüllen. Dieses Angebot möchten wir erweitern. Gleichzeitig ist es uns ein Anliegen, auch ältere Baulücken zu schließen - Voraussetzung hierfür ist jedoch immer die Mitwirkung der Eigentümer. Wenn Sie einen (nur einen!) Wunsch für Ihre Gemeinde beim Land, Bund oder wem auch immer frei hätten: Was würden Sie sich wünschen? Gottes Segen. Der beinhaltet alles Weitere (und kann jederzeit formlos "beantragt" werden). Blicken wir gemeinsam und ein bisschen hypothetisch in die Zukunft: Wie sieht Ihre Gemeinde in 50 Jahren aus? Da halte ich es mit Antoine de Saint-Exupéry: Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen. Gegenwärtig stellen wir mit den Vorhaben im Bereich der Kindergärten, der Ausstattung der Schulen, mit Ärztehaus, Seniorenwohnen und bei den Feuerwehrgerätehäusern die Weichen für die Zukunft.

Der Musikverein wurde "Siggi" und Michael quasi in die Wiege gelegt: Bereits ihre Väter waren "WaldMühlBacher". Beide sind nun selbst schon über 45 Jahre dabei, und auch ihre Kinder spielen in der Kapelle. Es ist für die Kapelle eine Selbstverständlichkeit, trotz vollem Terminplan zum Beispiel die kirchlichen Feiertage in Waldmühlbach und Katzental zu begleiten.

Dankbar sind sie auch für die Kontakte zu anderen Vereinen in der Gesamtgemeinde: "Man un-terstützt sich einfach", so Fischer, "und besucht sich gegenseitig." Er selbst war neben der Musik auch 35 Jahre als Basketballer in Billigheim aktiv.

Seine Geschichte zeigt, wie es vielen Menschen in Billigheim geht: Sie sind fest in ihrem Ortsteil verwurzelt, aber erfreuen sich am Kontakt untereinander. Denn: zusammen beleben sie mit ihren Aktivitäten und Ideen die Ortschaften und bereichern mit ihrem Engagement die ganze Gemeinde.