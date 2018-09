Von Peter Lahr

Fahrenbach. Er hat seit 50 Jahren den Spielplan des VfR Fahrenbach im Geldbeutel und weiß, ohne lange nachdenken zu müssen, welcher Fußballverein wann deutscher Meister war. Sein Herz schlägt zwar für den FC Bayern München. Doch auch Fans anderer Teams verblüfft er immer wieder mit seinem Fachwissen. Die Rede ist von Bernhard Weiß aus Fahrenbach, bei dem sich Vieles um die schönste Nebensache der Welt dreht - die rede ist natürlich vom Fußball.

Hintergrund Fahrenbach > Einwohner: 2755 > Gemarkungsfläche: 1642 Hektar > Höhenlage: 315 m ü. NN > Ortsteile: Fahrenbach (1284 Einw.), Robern (697), Trienz (774) > Partnergemeinde: Heiligengrabe (Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg) > [+] Lesen Sie mehr Fahrenbach > Einwohner: 2755 > Gemarkungsfläche: 1642 Hektar > Höhenlage: 315 m ü. NN > Ortsteile: Fahrenbach (1284 Einw.), Robern (697), Trienz (774) > Partnergemeinde: Heiligengrabe (Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg) > Geschichte/Lage: Fahrenbach wurde 1306 erstmals urkundlich erwähnt. Es gehörte zunächst den Herren von Hirschhorn, kam dann über verschiedene Stationen zur Kurpfalz. Mit dem Roberner See und seiner Umgebung hat die Gemeinde ein rund 23 Hektar großes Naturschutzgebiet. > Ausflugstipps: Weitblick hat man vom Aussichtspavillon Kürzenberg, von wo aus man an klaren Tagen den Stuttgarter Fernsehturm sehen kann. Die "Wanderbahn" (stillgelegte Bahnstrecke Mosbach-Mudau), lädt zu Fahrrad- und Wandertouren ein, in der Kneippanlage wartet Abkühlung.

Seit 20 Jahren bestimmt seine Leidenschaft auch sein Ferienziel. Unweit des Trainingslagergeländes in Rottach-Egern am Tegernsee verbringt Bernhard Weiß jedes Jahr zusammen mit Ehefrau Margarete seinen Urlaub. Falls Fortuna hold ist und Weiß seinen Stars persönlich begegnet, hat seine Frau die Hand ganz schnell am Auslöser und hält den Moment mit der Kamera fest.

"Ich bin acht Monate jünger als Beckenbauer." Allein diese Aussage zeigt, wie genau sich Bernhard Weiß mit der Materie auskennt. Als Quelle dienen ihm die "Kicker"-Sonderhefte zur Bundesliga, die RNZ oder auch "Fußball regional". Und wenn alles nicht mehr hilft, gibt es da noch sein "dickes Bayernbuch".

Einige Fotoalben sind prall gefüllt mit Bildern. Was heute lässig als "Selfie" durchgehen könnte, daran erfreut sich auch Bernhard Weiß. Beim Blättern gerät er ins Schwärmen, Plaudern und Fachsimpeln. Er kennt all die großen Namen bis hin zu ihren Geburtstagen - und hat die Stars mit seinem Wissen schon zu manchem Gespräch verlockt. "Sie sind Insider", erkannte Franz Beckenbauer schnell.

Hintergrund Auf 5 Fragen mit Bürgermeister Jens Wittmann In zwei, drei Sätzen: Was ist Fahrenbach für Sie? Was macht die Gemeinde aus? Auch wenn ich im Schwäbischen geboren bin - Fahrenbach ist meine Heimat geworden. Auch meine Frau und ihre zwei Kinder, die ja aus unserer Partnergemeinde Heiligengrabe stammen, haben sich hier schnell zurecht gefunden. [+] Lesen Sie mehr Auf 5 Fragen mit Bürgermeister Jens Wittmann In zwei, drei Sätzen: Was ist Fahrenbach für Sie? Was macht die Gemeinde aus? Auch wenn ich im Schwäbischen geboren bin - Fahrenbach ist meine Heimat geworden. Auch meine Frau und ihre zwei Kinder, die ja aus unserer Partnergemeinde Heiligengrabe stammen, haben sich hier schnell zurecht gefunden. Überhaupt: Wer Anschluss an die Dorfgemeinschaft sucht, wird herzlich aufgenommen und hat in unseren diversen Vereinen auch vielerlei Möglichkeiten. Wo liegen die Stärken Ihrer Gemeinde, was "kann" sie besonders gut? Fahrenbach hat sich zu einem echten Mittelzentrum entwickelt. Angefangen von drei Kindergärten über die Grundschule, Betriebe, Arzt, Zahnarzt, Apotheke, Discounter, Bäcker, Metzger, bis zum Seniorenheim. In Fahrenbach ist man auf die Belange aller Generationen eingestellt und hat alles, was man zum "daheim wohlfühlen" braucht! Intakt ist zudem unsere Vereinsstruktur bei der ’mitgliederbedingt’ auch immer mehr auf die Zusammenarbeit über Ortsteilgrenzen hinaus großen Wert gelegt wird. Und wo muss man bei nüchterner und ehrlicher Betrachtung noch ein bisschen besser werden? Neue Möglichkeiten zum Broterwerb in der Gemeinde hat man natürlich immer gern. Auch im Personennahverkehr gibt es sicher noch Steigerungsmöglichkeiten. Verbessern müssen wir zudem die Wasserver- und Abwasserentsorgung. Wenn Sie einen (nur einen!) Wunsch für Ihre Gemeinde beim Land, Bund oder wem auch immer frei hätten: Was würden Sie sich wünschen? Ich würde mir wünschen, dass wir wieder mehr zu einem Miteinander kommen und nicht jeder nur seine Interessen durchsetzen will. Das gilt für die einzelnen Ebenen der staatlichen Verwaltung und jede Bürgerin und jeden Bürger. Blicken wir gemeinsam und ein bisschen hypothetisch in die Zukunft: Wie sieht Ihre Gemeinde in 50 Jahren aus? Wohnraum in den drei Ortsteilen ist knapp, weil jeder von den Annehmlichkeiten des Mittelzentrums profitieren will. Die Anbindung an die Großräume erfolgt im halbstündigen Nahverkehrstakt und trotz aller digitaler Kommunikationstechnik trifft man sich in "w-lan-losen Gaststätten" und viele örtliche Vereine feiern ihre Jubiläen jenseits der 100.

Im Gegenzug erhielt bekam sein Foto einen Ehrenplatz in der Weiß'schen Küche zugewiesen. Denn ohne den "Kaiser" gäbe es nicht die WM-Stadien in Deutschland - und damit verbunden auch kein sattes Plus an Zuschauerzahlen bei den Spielen der Bundesliga, so Weiß.

Auch wenn sein Vater kein großer Fußballer war, Bernhard Weiß zog es bereits in jungen Jahren auf den Sportplatz. Das Fahrenbacher "Urgestein" spielte in der C- und A-Jugend. Als der Verein in die Badenliga aufstieg, endete seine aktive Karriere: "Ich hatte Landwirtschaft und musste arbeiten."

Doch 99 Prozent der Fahrenbacher Spiele der letzten 50 Jahre, die hat Weiß live erlebt. Glücklichweise machte Ehefrau Margarete mit und so fuhren die beiden oft zusammen zu den Spielen. "Mein Auto ist immer voll", erklärt Weiß, der sich gerne gemeinsam mit Gleichgesinnten die Spiele anschaut. Wenn nicht auf dem Platz, dann auf dem heimischen Bildschirm. Bei Sky und Eurosport Player sieht Bernhard Weiß nach Eigeneinschätzung "jedes Spiel".

Zu seinen Live-Höhepunkten zählen aber ganz klar die persönlichen Begegnungen: "Dem Maier Sepp sein Hund hat mich abgeschleckt", erinnert sich Weiß. Oder: "Der Rummenigge hat mich durch die Geschäftsstelle geführt. Des war einmalig!" Zu den Bayern-Höhepunkten zählt zudem die Fahrt durch die noch im Bau befindliche Allianz-Arena 2004 oder die Meisterschaftsfeier auf dem Marienplatz 1989/90 - zusammen mit rund 30.000 Bayern-Fans.

Fußballverrückt: Bernhard Weiß. Foto: Lahr

Dass er manchmal auch Fans anderer Vereine mit seinem Wissen verblüfft, wie zum Beispiel Fahrenbachs Bürgermeister Jens Wittmann, darüber freut sich Bernhard Weiß natürlich: "Unser Bürgermeister ist ja Borussia-Mönchengladbach-Fan. Da hab ich ihn gefragt: Jens, wann waren die denn Deutscher Meister?" Wer von beiden wusste wohl die Antwort?

Einer Maxime ist Bernhard Weiß durch die Jahrzehnte stets treu geblieben: "Einmal Bayern-Fan, immer Bayern-Fan." Auch wenn er glaubt, der Erfolg seines Lieblingsvereins erzeuge bei manch anderen schlicht Hass. Doch für den Fußballverrückten Fahrenbacher steht fest: "So gespannt bin ich bei keinem anderen Verein."