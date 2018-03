Von Heiko Schattauer

Mosbach. So viel geballte kommunalpolitische Kompetenz und Erfahrung gab’s in der Redaktion der Rhein-Neckar-Zeitung in Mosbach wohl noch nie: Der Besuch der ehemaligen Bürgermeister aus dem Neckar-Odenwald-Kreis brachte unter der Woche die Redaktion an ihre Grenzen - zumindest räumlich gesehen. Zusammenrücken war also im RNZ-Pressehaus im Gartenweg angesagt, nicht nur im übertragenen Sinn.

Denn das Zusammengehörigkeitsgefühl im Neckar-Odenwald-Kreis ist den Altbürgermeistern auch im verdienten Ruhestand ein wichtiges Anliegen. Und jenes Gefühl will man in Form einer gemeinschaftsfördernden Berichterstattung auch weiterhin unterfüttern. Schnell war also klar: Die Bürgermeister a.D. waren nicht nur gekommen, um sich vor Ort ein eigenes Bild von der Redaktionsarbeit zu machen. Sondern auch, um zu vermitteln, was sie sich als Kommunalpolitiker und Neckar-Odenwälder - Ruhestand hin oder her - von "ihrer" regional verwurzelten Tageszeitung wünschen.

Allen voran ging da Ernst Hornberger: Der ehemalige Bürgermeister von Hardheim (von 1974 bis 1998 leitete er die Geschicke im Erftal) und Organisator des Redaktionsbesuchs im Mosbacher Gartenweg ist auch als Pensionär weiterhin ein glühender Verfechter des Kreisgedankens. Und will diesen möglichst intensiv auch von seiner Tageszeitung gepflegt und gefördert wissen.

Nachdem Redaktionsleiter Gerhard Layer die ehemaligen Bürgermeister über aktuelle Entwicklungen in der Zeitungsbranche und auch über manche Geschichte hinter der Geschichte informiert hatte, folgte der "Tagesordnungspunkt" Anfragen und Anregungen aus dem Gästekreis. Der wurde alsdann von den Kommunalpolitikern rege genutzt. Im konstruktiv-kritischen Austausch fanden die Anliegen der ehemaligen Rathauschefs oder ihrer Begleiterinnen auf direktem Weg den passenden Adressaten, sprich Redakteur.

Ganz exklusiv durften die Gäste dann schon am Nachmittag einen Blick auf die (fast) fertige erste Lokalseite werfen. Um bei der Lektüre der RNZ am nächsten Morgen festzustellen, dass die sich aus aktuellem Anlass dann doch noch einmal verändert hatte.

Der Austausch in der Redaktion war für die Bürgermeister der Veranstaltungsauftakt für das laufende Jahr. Unter dem Dach des Verbands baden-württembergischer Bürgermeister kommen die Ruheständler "acht- bis zehnmal im Jahr", so Ernst Hornberger, zusammen. Im April will man das Walldürner Möbelhaus "Fitz" unter die Lupe nehmen, im Juni das "Trainingscenter Retten und Helfen" auf dem ehemaligen Kasernengelände in Neckarelz besichtigen.

Unabhängig vom jeweiligen Ausgangspunkt werden in der Runde natürlich auch die Entwicklungen in den Gemeinden erörtert, die lange Zeit von den heutigen Ruheständlern angeführt worden waren. "Klar wird darüber diskutiert", sagt Ernst Hornberger. Ebenso wie über das, was im Kreis inzwischen zusammengewachsen ist oder vielleicht noch zusammenfinden muss.