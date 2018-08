Mosbach. (schat) Manchmal überraschen Schlagzeilen oder Beiträge in der Tageszeitung ihre treuen Leser. Manchmal überraschen aber auch die Leser ihre Zeitung. So geschehen nach dem Aufruf der RNZ an die Leserschaft, mit der Kamera festgehaltene Momentaufnahmen des heißen Sommers an die Redaktion in Mosbach zu schicken.

Zahlreiche Mails landeten im RNZ-Postfach - in den allermeisten davon fanden sich überraschende Ansichten und Perspektiven, originelle Motive, einfach schöne Bilder. Sie verdeutlichen: Der heiße Sommer bringt uns nicht nur schwer ins Schwitzen, sondern ist vielerorts auch einer zum Einrahmen.

Wir sagen Danke für die tollen Motive, eine Auswahl davon ist auf dieser Seite zu sehen.