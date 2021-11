Von Peter Lahr

Mosbach.Auch wenn die 77 ehrenamtlichen Autorinnen und Autoren bei der traditionellen Vorstellung des RNZ-Heimatkalenders "Unser Land" bereits zum zweiten Mal nicht persönlich mit dabei sein konnten – sie trotzten alle Corona und blieben dem Langzeitprojekt treu, "ein buntes Lesebuch zur Geschichte der Region" zu entwickeln, wie es Schriftleiter Gerhard Layer auf den Punkt brachte. Sogar sechs Debütanten fanden sich ein.

Die 37. Auflage des "Heimatkalenders für Neckartal, Odenwald, Bauland und Kraichgau" – so der Untertitel – bietet Information und Unterhaltung auf 304 so reichhaltig wie farbig bebilderten Seiten. Ein vorzügliches Layout und ein breit gefächertes Themenspektrum machen bereits beim ersten Durchblättern Lust auf mehr. Auch diese Besprechung kann nur einige der 85 Beiträge streifen, will "Appetithappen" benennen und damit zur weiteren Lektüre anregen.

Das Kalendarium inklusive Mondstand, Bauernregeln, Gartentipps und den Tagesheiligen bildet den traditionellen Einstieg. Es folgt nicht minder traditionell der Vogel des Jahres, beschrieben von Mitherausgeber Dr. Karl Wilhelm Beichert. Erstmals haben 455.000 Menschen das bedrohte Rotkehlchen zu ihrem "Lieblingsvogel" gewählt.

Am anderen Ende der Naturgeschichte und des Kalenders steht eine komplett vergessene Tierart, die nur im pfälzisch-kurpfälzischen Habitat zu finden war: der Ilwedritsch. Während hier sogar eine vorgeschichtliche Höhlenzeichnung als Beleg gilt, dauert das Graffiti-Projekt an der Halle des Sinsheimer Flugsportrings bis heute an. Wiewohl die Sprayer Einflüsse aus der weiten Welt vor Ort individuell weiterentwickeln, geht es auch immer wieder in die andere Richtung.

Thomas Mann führt in seinem Roman "Doktor Faustus" mithilfe des im Jahr 1720 ausgewanderten Eberbacher Musikers Johann Conrad Beissel vom Neckarstrand nach Pennsylvanien. Der "Urwaldarzt" Albert Schweitzer und der Oberschefflenzer Pfarrer August Jaeger waren freundschaftlich verbunden und schrieben einander viele Briefe. Auch zwischen Fahrenbach und Togo gibt es eine ganz besondere Verbindung. Sie begann mit Corneille Babalima, der hier Mitte der 1980er-Jahre eine Bäckerlehre bei Friedemann Weber begann. Als waschechter Meister ist er mittlerweile in der zweitgrößten Stadt Togos zurückgekehrt und eröffnete dort eine eigene Bäckerei.

Nicht zu kurz kommen Einblicke in die hiesige Wirtschaftsgeschichte. Von der Peitschenindustrie im Kleinen Odenwald geht es zur Zigarrenindustrie in Dielheim und zum letzten Töpfer von Hardheim. Dass Seuchen keine moderne "Erfindung" darstellen, belegt ein Reisegedicht von 1540. Grassierte damals nicht nur in Heidelberg die Pest, so geht es in einem Aufsatz über das Meckesheimer Tuberkulose-Wandermuseum um eine immer noch nicht ganz verschwundene Krankheit.

Die Themenfelder Politik und Kirche sind ebenfalls gut aufgestellt. Während in Mudau am Ende des Zweiten Weltkriegs über die Zukunft des Südweststaates verhandelt wurde, etablierte eine internationale Konferenz 1949 im Schloss Waldleiningen das neue Universitätsfach "Politikwissenschaft". Verkauf oder Orgelraub? Diese Frage löst Unser-Land-Mitherausgeber Karl Heinz Neser. Weitere Kirchen und Klöster am Wegesrand laden zur Besichtigung ein: Bad Wimpfen, Stein am Kocher und Lobenfeld. In Buchen lockt eine Mariensäule und weist weiter hinaus ins "Madonnenland". In der Folge weckt nicht einmal der Abstieg in den Höllgrund Furcht.

Einen kleinen regionalen Schwerpunkt bildet zudem das untere Neckartal rund um Eberbach. Über den Neckarumlaufberg "Mittelberg" geht es über das "Kleinod Guttenbach" ins zweigeteilte Allemühl – inklusive der Minneburg. Dass sogar aus Feinden Freunde werden können, zeigt sich glücklicherweise in Rot. Diese deutsch-französische Geschichte macht Mut.

Info: "Unser Land 2022, Heimatkalender für Neckartal, Odenwald, Bauland und Kraichgau", 304 Seiten, ISBN 978-3-936866-70-4. Preis: 11,80 Euro. Erhältlich in allen RNZ-Geschäftsstellen und im lokalen Buchhandel.