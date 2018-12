Mosbach. (deg) Nur noch wenige Tage, dann ist endlich Weihnachten. Im vorweihnachtlichen Trubel gibt der vierte Advent schon mal Gelegenheit, durchzuschnaufen. Ehe es ernst wird mit Fest und Feiern. Aber warum heißt es eigentlich ,Weihnachten’? Warum feiern wir am 24./25. Dezember? Und warum gibt es überhaupt Geschenke?

Das Wort "Weihnachten" stammt von der mittelhochdeutschen Wendung "zu den wihen nahten", was so viel heißt wie "zu den Heiligen Nächten". Dadurch entwickelte sich ab dem 12. Jahrhundert die heutige Bezeichnung für Christi Geburt. Dass man diesen Feiertag am 25. Dezember feiert, hat seinen Ursprung im 4. Jahrhundert. Ob das Datum wirklich der genaue Geburtstermin von Jesus Christus ist oder wegen eines heidnischen Sonnenfestes in dieser Zeit festgelegt wurde, ist nicht restlos geklärt. Vermutlich wählten die Kirchenväter damals dieses Datum, weil um diese Zeit die Tage wieder länger werden - und das ist ein Zeichen der Hoffnung, wie eben auch Jesus Christus’ Ankunft in der Welt.

Die Deutschen feiern jedoch meist tags zuvor an Heiligabend mit großen Familienfest, leckeren Essen und der Bescherung. Diese Tradition rührt daher, dass im antiken Kalender der Tag mit dem Sonnenuntergang endete, somit der Abend des 24. Dezembers bereits liturgisch zu Weihnachten gehört.

Jedoch gab es nicht immer an Weihnachten Geschenke. Die Tradition des Beschenkens war zwar schon um 1450 bekannt, jedoch vielmehr am 6. Dezember, dem Tag des Heiligen Nikolaus von Myra, üblich. Die Verlegung auf Weihnachten ging von Martin Luther aus, der statt der Heiligenverehrung das Christkind als Gabenbringer einführte und die Aufmerksamkeit auf das göttliche Geschenk der Geburt Jesu lenken wollte. Damit wurde Weihnachten - ob nun am 24. oder am 25. Dezember - zum Tag der Bescherung.

Zum vierten Advent beschert das RNZ-Adventsrätsel auch vierfach: Auf die Gewinner warten eine Happy-Card im Wert von 50 Euro (gestiftet von Mosbach Aktiv), ein Genuss-Gutschein über 50 Euro (gestiftet vom Restaurant "Taverna Mythos"), ein 50-Euro-Büchergutschein (gestiftet von der Buchhandlung "Am Käfertörle") sowie zwei Eintrittskarten für das Musical "Artus - Excalibur" (gestiftet von den Schlossfestspielen Zwingenberg). Der Weg zum vorweihnachtlichen Geschenk ist recht einfach, es braucht nur eine richtige Antwort und ein wenig Glück. Zum 4. Advent wollen wir wissen:

In welcher Stadt wurde Jesus geboren?

> Wer gewinnen will, ruft an unter Telefon (013 78 22) 70 23 46 oder schickt eine SMS an die Nummer 520 20 mit RNZ MO TICKET (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort "Gewinner" - und wichtig: der Name der Geburtsstadt Jesu - sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Donnerstag, 27.12., geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro).