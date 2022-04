Von Ursula Brinkmann

Lohrbach/Reichenbuch. Sie sind die Reserve. Die Reserve der Deutschen Bundeswehr, was in diesen konfliktbeladenen Zeiten ein neues Licht auf die knapp eine Million wehrrechtlich verfügbarer Reservistinnen und Reservisten wirft. Ihre Zahl ist weitaus größer als die der Soldatinnen und Soldaten. Angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine erwägt die Bundeswehr die Einberufung von Reservisten.

Auch wenn es um Geflüchtete, Spenden, Unterstützung geht: "Die Reserve ist bereit". Das meldete der Verband der Reservisten, in dem 115.000 Mitglieder organisiert sind. Eine der Gruppen vor Ort ist die Reservistenkameradschaft (RK) Lohrbach-Reichenbuch. Sie besteht seit einem halben Jahrhundert, und das wurde jetzt gefeiert.

2022 minus 50 ergibt zwar ein Gründungsjahr 1972, doch tatsächlich war es der 9. November 1971, an dem sich 17 Männer im Lohrbacher Gasthaus "Zum Stern" trafen, um eine Reservistenkameradschaft zu gründen. Corona hat auch den Kameraden einen Strich durch die Jubiläumsfeier-Rechnung gemacht. "So ist es zum 2. April gekommen, an dem wir feiern wollen", erklärt Manfred Hummel im Gespräch mit der RNZ. Er ist seit 2009 Vorsitzender und erst der vierte Mann auf diesem Posten. Seine Vorgänger waren Hermann Kruyer, Hans-Jürgen Krauß und Ralf Schulz.

Nichts Militärisches indes war die erste Aktion der Kameraden, sondern – es war 1972 geworden – ein Waldfest, das veranstaltet wurde, um eine finanzielle Grundlage zu schaffen. "Der Ansturm der Bevölkerung war enorm."

Ansturm wäre ein zu großes Wort, doch die RK konnte in den folgenden Jahren und Jahrzehnten eine stetig wachsende Mitgliederzahl vorweisen. Im Jahr des 25-jährigen Bestehens 1996 erreichte sie den Höchststand mit 95 Mitgliedern. "Nachdem mit dem Waldfest bewiesen wurde, dass wir ein Fest ausrichten konnten", erzählt Hummel von den ersten Jahren, "wollte man auch auf militärischer Ebene dabei sein." Das entsprach dem erklärten Ziel der Reservistenvereinigungen: die bereits damals schon vielen Tausend wieder ins zivile Leben entlassenen Grundwehrdienstleistenden weiter an die Bundeswehr zu binden, um so die westdeutschen Streitkräfte in ihrem Verteidigungsauftrag zu stärken. Zunächst nahm man an militärischen Vergleichskämpfen teil, dann richtet man sie aus, wie es sich für die jeweiligen Gewinner gehört. 1975 war es für die RK Lohrbach-Reichenbuch erstmals so weit. Zu (militärischen und sportlichen) Übungen kamen ein Fackelzug, ein Manöverball und ein ökumenischer Gottesdienst. Die Anbindung an die Dorfgemeinschaft und ihre Vereine war immer ein wesentliches Merkmal der RK-Aktivitäten gewesen.

Das Dreikönigschießen, bei dem 1989 erstmals Damenteams antraten, gehörte ebenfalls dazu; Siegertitel gab es einige. Ein Männerchor wurde gebildet, und wenn die Herren nicht selber sangen, wurden Musikanten engagiert, um bei Festivitäten zu glänzen. Die Teilnahme an Fußballturnieren, beim Fasching der Lohrbacher Vereine, Dorffesten, Kreisreservistenbällen waren und sind fester Bestandteil des kameradschaftlichen Engagements. Jahrzehntelang haben die Kameraden für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gesammelt und sind dafür von Tür zu Tür gezogen. Der Volkstrauertag ohne die Ehrenwache am Kriegerdenkmal in Lohrbach und auf dem Friedhof in Reichenbuch wäre ohne die Reservistenkameradschaft kaum denkbar.

Kameradschaftspflege – die im Jahr 1971 ein nicht unbedeutender Grund zur Gründung der RK Lohrbach-Reichenbuch gewesen war – betrieb und betreibt man bei Familienfesten, Weihnachtsfeiern, Kappenabenden, beim Maitanz oder bei Ausflügen. Und auch die Kameraden der aktiven Truppe unterstützen die Reservisten (ideell) mit Besuchen und (aktiv), indem sie gemeinsam üben – 1982 etwa bei der Durchschlageübung "Hoher Odenwald".

So wie sich im Laufe von 50 Jahren das Bild und die Aufgaben der Bundeswehr gewandelt haben, so taten es auch die der Reservistenkameradschaften. Durch das Aussetzen der Wehrpflicht sowie Schließungen vieler Kasernen in der Fläche fehle in den meisten Kameradschaften der Nachwuchs, so Vorsitzender Hummel. "Auch bei uns ist das so. Wir zählen derzeit 59 Mitglieder." Statt militärischem Engagement rückten nun (altersbedingt) sicherheitspolitische Weiterbildungen in den Vordergrund. Eines aber bleibt und wird von den Reservisten wie ihren Frauen und Familien gepflegt – es steckt im zweiten Teil des Wortes: Kameradschaft.