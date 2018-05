Mosbach. (schat) Gute Idee, blödes Ergebnis: Ausgerechnet eine Kehrmaschine der Stadt Mosbach, an sich ja mehrmals die Woche säubernd in der Altstadt unterwegs, zog am Dienstag eine mehrere Hundert Meter lange Ölspur durch die Fußgängerzone.

Ein geplatzter Hydraulikschlauch am fahrbaren Untersatz mit eingebauter Reinigungseinheit war offenbar schuld an der Verunreinigung, wie die Meike Wendt (Pressesprecherin der Stadt) auf Nachfrage der RNZ ausführt. Aufgrund dieser Leckage habe sich dann in der Folge wohl Öl mit Wasser vermischt.

Da die Kehrmaschine im störungsfreien Betrieb mit Wasser zur Unterstützung des Reinigungsvorgangs arbeite und demnach auch immer eine feuchte Spur hinterlasse, sei dem Fahrer der Defekt am Arbeitsgerät erst aufgefallen, als bereits gekehrte und an sich schon abgetrocknete Flächen noch immer dunkel schimmerten. So zumindest erklärt man seitens der Stadt das Zustandekommen der langen Ölstreifen auf dem Kopfsteinpflaster.

Eine umgehend verständigte Spezialfirma und Mitarbeiter des städtischen Bauhofs haben sich der unschönen Spur bzw. deren Beseitigung inzwischen angenommen. In ein paar Tagen soll auf dem Pflaster der Altstadt nichts mehr vom "Arbeitsunfall" zu sehen sein. Und die reparierte Kehrmaschine wieder wie gewohnt rückstands- und streifenfrei die Gassen säubern.