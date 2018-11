Reichenbuch. (ub) Gerade hat das Land Baden-Württemberg drei Tage lang geübt, was zu tun wäre, käme es zu einem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Simuliert wurde in den Landkreisen Biberach und Ortenau ein Seuchenausbruch bei Wildschweinen. Käme es dazu, wäre das nach Ansicht von Peter Hauk "für die Schweinehalter im Land eine Katastrophe. Deshalb müssen wir auf den Ernstfall vorbereitet sein". Der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz war bei der Übung vor Ort und weiß: "Der Mensch ist das größte Risiko für die Einschleppung der Seuche." Gemeint ist, dass Bürger durch unachtsam in der Natur weggeworfene Lebensmittel wie Wurst oder Schinken zu einer Verschleppung beitragen könnten.

Genau solche Lebensmittel findet Norbert Puda seit einiger Zeit am Dorfrand von Reichenbuch. Der Jagdpächter hat verschimmelten Schinken und Dosenwurst, Fisch und Hühnerknochen, Brot und Schlachtabfälle im Herbstlaub entdeckt. "Teilweise wurden die Sachen vom Fuchs angefressen, teilweise wohl von Wildschweinen ‚entsorgt‘." Über Letztere könnten die sehr widerstandsfähigen ASP-Viren in den Kreislauf der Natur und der Landwirtschaft gelangen. "Das wäre ein enormer Schaden", empört sich Reichenbuchs Ortsvorsteher Jürgen Brauch, der sich das Malheur vor Ort angesehen, mit dem Ordnungsamt und der Polizei gesprochen hat.

Jagdpächter Puda hat Fotos von den verdorbenen Lebensmitteln gemacht, die dem Landratsamt vorliegen, denn dort ist man zuständig, wie Pressesprecher Jan Egenberger auf Anfrage der RNZ mitteilte: "Aufgrund der Art und Menge der Abfälle auf den Fotos ist davon auszugehen, dass es sich um Lebensmittelreste aus einem privaten Haushalt handelt. Hierfür gelten die Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Entsprechend müssen solche Abfälle ordnungsgemäß über den Restmüll entsorgt werden. Das Abfallrecht sieht bei Zuwiderhandlung Bußgelder im Bereich von mehreren hundert Euro vor."

Wenn auch Speiseabfälle, die in der Landschaft entsorgt werden, eine gewisse Gefahr darstellen, so sei eine Übertragung der Europäischen oder Afrikanischen Schweinepest sehr unwahrscheinlich, weil beide Seuchen momentan in Deutschland nicht vorkommen. Der Schweinepest-Virus ist zwar für Menschen nicht gesundheitsgefährdend, doch wäre der (wirtschaftliche) Schaden für Schweinehalter immens. Es gibt keinen Impfstoff. Von Osteuropa lässt sich die Verbreitung der Seuche nach Westen verfolgen. Nicht etwa durch Wanderungsbewegungen der Wildschweine, sondern durch Essensreste, die in der freien Natur (entlang von Autobahnen) weggeworfen werden. Die ASP ist darum auch als "Wurstbrotseuche" bekannt.

Was den Reichenbucher Wurstbrotwerfer dazu bewegt, den Waldrand regelmäßig als Abfallplatz zu missbrauchen, darüber machen sich nicht nur Brauch und Puda Gedanken. Dummheit, Gedankenlosigkeit, Dreistigkeit? "Selbst wenn das Füttern von Wildtieren die Motivation des Verursachers gewesen sein sollte", räsoniert Egenberger, "wäre es weder im Sinne der im Wald lebenden Tiere noch der Hygiene."