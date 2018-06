Mosbach. (mlo) Zwei Urteile gab es bereits, am gestrigen Montag folgte die dritte Verurteilung wegen schweren Raubs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Ein 28-Jähriger rumänischer Staatsangehöriger wurde dafür von der Großen Strafkammer des Landgerichts Mosbach zu zehn Jahren Haft verurteilt. Damit erhielt er im Vergleich zu den zwei bereits für dieselbe Tat verurteilten Männern das höchste Strafmaß.

Vorgeworfen wird dem 28-Jährigen und seinen beiden mutmaßlichen Komplizen, am 3. Juli vergangenen Jahres in die Wohnung eines 71-jährigen Rentners im Mosbacher Masseldorn eingedrungen zu sein. Nachdem sie den Mann niedergeschlagen, geknebelt und gefesselt hatten, flohen sie mit dem Diebesgut im Wert von über 10.000 Euro.

Unter anderem aufgrund von DNA-Spuren des Angeklagten an Handschuhen und einem Maskierungsmittel, die in der Nähe des Tatorts aufgefunden worden waren, hatte die Große Strafkammer an der Beteiligung des 28-Jährigen an dem Überfall "in der Gesamtbetrachtung überhaupt keine Zweifel", wie es in der Urteilsbegründung hieß.

Dieser leugnete jedoch bis zum Schluss seine Mittäterschaft. Die Rückstände seiner DNA an den Handschuhen erklärte er damit, dass er gemeinsam mit dem bereits verurteilten Aurel I. im Vorfeld des Raubüberfalls Zigarettenautomaten aufgebrochen und dabei die besagten Handschuhe getragen habe. Da der Angeklagte die Handschuhe aber anders beschrieb als die, die am Tatort gefunden wurden, schenkte das Gericht der Geschichte keinen Glauben.

Das im Vergleich zu den beiden bereits verurteilten Männern hohe Strafmaß begründete der Vizepräsident des Landgerichts, Dr. Alexander Ganter, damit, dass der Angeklagte bis zum Ende die Tat bestritten habe. Sowohl der zu acht Jahren Haft verurteilte Aurel I. als auch der zu sechs Jahren Haft verurteilte Silviu G. hatten schließlich ihre Beteiligung an der Tat eingeräumt. Wäre der dritte Angeklagte ebenso geständig gewesen, hätte auch sein Urteil milder ausfallen können, so Ganter.

Berücksichtigung fand außerdem noch ein Urteil des Landgerichts Darmstadt, das gegen den 28-Jährigen am 11. April 2018 verhängt worden war. Wegen wiederholter gemeinschaftlicher Plünderung und Zerstörung von Zigarettenautomaten hatte das Landgericht eine Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten beschlossen. Die Große Strafkammer hielt deshalb unter Einbeziehung der bereits verhängten Strafe eine Gesamtfreiheitsstrafe von elf Jahren für angemessen.

Das Urteil entspricht somit nahezu der von der Staatsanwaltschaft beantragten Gesamtfreiheitsstrafe von zwölf Jahren wegen "rücksichtsloser Tatausübung". Sowohl das 71-jährige Opfer als auch dessen Tochter, die die Räuber in der Wohnung überrascht hatte und daraufhin von diesen bedroht worden war, hätten erhebliche physische und psychische Schäden von dem Vorfall davongetragen, begründete die Staatsanwaltschaft das geforderte Strafmaß weiter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.