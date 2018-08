Von Heiko Schattauer

Mosbach. Manchmal hilft der berühmte Kommissar Zufall, manchmal die moderne Technik, manchmal sogar das Wetter. "Da hatten wir einfach großes Glück", erinnert sich Kriminalhauptkommissar Ortwin Söhner an den Tag, der bei den Ermittlungen der Kriminalpolizei nach dem brutalen Raubüberfall auf einen 71-Jährigen im Masseldorn letztlich den Durchbruch, also die entscheidenden Hinweise gebracht hat. Zwei Tage nach dem Überfall im Haus des Rentners hatte nämlich eine Staffel der Bereitschaftspolizei das angrenzende Waldstück durchkämmt - und war dabei auf etliche Tatwerkzeuge gestoßen, die sich dank DNA- und Faserspuren später eindeutig Tätern und Tatort zuordnen ließen. "Tags darauf hat es aus Kübeln geschüttet, da wäre dann ein Großteil der Spuren wohl nicht mehr verwertbar geworden", erklärt Söhner, warum Wetter und Timing in diesem Fall gerade noch so zusammengepasst haben.

Doch nicht nur deswegen sind der brutale Überfall und dessen Aufarbeitung für die Kriminalpolizei Mosbach besonders. "Von Mord und Totschlag mal abgesehen, war das im Raum Mosbach schon eines der schwersten Verbrechen seit Jahren", verdeutlicht Ortwin Söhner. Zur Erinnerung: Am Morgen des 3. Juli 2017 waren mehrere maskierte Männer in ein Wohnhaus im Mosbacher Masseldorn eingedrungen, hatten den 71-jährigen Hauseigentümer überrascht, brutal niedergeschlagen, geknebelt, gefesselt und ausgeraubt. Durch die Ankunft der Tochter mussten die Räuber mit der bis dahin gesammelten Beute fliehen. Zunächst fehlte - trotz umgehend eingeleiteter Fahndung samt Hubschraubereinsatz - von ihnen jede Spur.

Erst der Einsatz der Bereitschaftspolizisten im Wald brachte entscheidende Hinweise auf die möglichen Täter. Die an Tatwerkzeugen gefundenen und gesicherten DNA-Spuren brachten schließlich nach eingehender Analyse durch Spezialisten des Landeskriminalamts in Stuttgart einen Treffer. Über den ersten Tatverdächtigen - ein bereits mehrfach straffällig gewordener Rumäne - führten die umfangreichen Ermittlungen der Kripo in Mosbach dann zu zwei weiteren Landsleuten. Alle drei konnten zügig dingfest gemacht werden und mussten sich mittlerweile auch vor dem Landgericht Mosbach für ihre Beteiligung am brutalen Raub verantworten. Die drei Rumänen, die im gesamten süddeutschen Raum (und in unterschiedlichsten Besetzungen) auf Raubzügen unterwegs waren, wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. Sie verbringen die nächsten sechs bis elf Jahre hinter Gittern.

Mindestens ein Tatbeteiligter - bei der Kripo geht man inzwischen von vier Räubern aus - ist allerdings noch flüchtig. Bei aller Zufriedenheit über die Ermittlungserfolge - "Es ist schon ein gutes Gefühl zu wissen, dass diese Jungs aus dem Verkehr gezogen sind" - fuchst das Ortwin Söhner natürlich. Der vierte Mann, dessen Beteiligung einer seiner Komplizen in den Vernehmungen eingeräumt hat, hält sich offenbar in Rumänien auf. Und der nationale Haftbefehl, mit dem in Deutschland nach ihm gefahndet wird, reicht nicht für eine Auslieferung. "Dazu braucht es einen internationalen Haftbefehl", erläutert Achim Küller, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn. Am Zug sei nun die Justiz, so die Polizeibeamten - und zwar auch die in Rumänien.

Apropos Rumänien: Von dort gab es für die Polizei in Mosbach in einem Fall sogar direkte Unterstützung, wenn auch sicher nicht ganz so gewollt. Einer der in Rumänien verhafteten Räuber bekam vor der Auslieferung nach Deutschland nämlich von Familienangehörigen noch anständige Kleidung gebracht. "Und die Schuhe waren dann genau die, mit denen er beim Überfall im Masseldorn Spuren hinterlassen hat", so Ortwin Söhner. In seinem Fall war das zusätzliche Beweisstück aber eigentlich gar nicht nötig, er hatte die Tat ohnehin eingeräumt.

Auch wenn der Fall offiziell als gelöst gilt, treibt er Kriminalhauptkommissar Söhner weiter um. Zum einen, weil sich aus dem Dunstkreis der Verurteilten Räuber von Mosbach (um die herum gibt es eine ausgeprägte Bandenstruktur) weitere Ermittlungsarbeit ergibt. Und zum anderen, weil eben noch einer aus dem Puzzle fehlt. Erst wenn der auch in Mosbach vor Gericht steht, kann und will Ortwin Söhner wirklich ein Häkchen hinter diesen besonderen Kriminalfall machen.