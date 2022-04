Ein Blick auf Oberschefflenz. 2021 stand im Zeichen der Groß-Bauprojekte, nun will man Raum für Weiterentwicklung schaffen. Foto: Thomas Kottal

Von Stephanie Kern

Schefflenz. Der Besuch im Schefflenzer Rathaus liegt schon etwas länger zurück – auch hier brachte die Rathausrunde neue Erkenntnisse und Einsichten. Eine davon ist: Schefflenz beendet seine Großbaustellen und will neue Projekte angehen. Bürgermeister Rainer Houck will vor allem im Bereich Klimaschutz Tempo machen.

Das Jahr 2021 stand ganz im Zeichen des Bauens in Schefflenz. Was wurde geschafft?

Wir waren sehr aktiv und haben einige wichtige Projekte realisiert. Da ist erstens der Sanitärtrakt des Freibads in Unterschefflenz, der konnte dank Leader-Förderung und großem Einsatz des Fördervereins umgebaut werden. Der Trakt ist nun auch bis auf Kleinigkeiten fertiggestellt. Unsere Großbaustelle war natürlich die Wärmeverbundzentrale an der Schefflenzhalle. Das ist ein Riesenprojekt, das ich aber auch im Kontext unserer Bemühungen sehe: Seit ich hier als Bürgermeister bin, haben wir konsequent in die Vermeidung von CO2 investiert.

Bürgermeister Rainer Houck vor dem Rathaus in Mittelschefflenz. Foto: Stephanie Kern

Inwiefern?

Das Rathaus, die Kindergärten in Ober- und Mittelschefflenz und das Feuerwehrhaus in Oberschefflenz wurden bereits auf Geothermie oder Pelletheizung umgestellt. Jetzt kommen eben auch der Kindergarten, die Schule und die Halle in Unterschefflenz dazu – und werden mit Holzhackschnitzeln beheizt.

Die Wärmeverbundzentrale wird aber auch mit Gas betrieben.

Ja, aber nur, um Spitzenlasten abzufangen. Das Gas wird nur an sehr, sehr kalten Tagen gebraucht. Es ärgert mich selbst, dass es so ist. Aber es muss auch wirtschaftlich sein. Wir können von uns sagen, dass wir mit dem Klimaschutz nicht erst begonnen haben. Die Prämissen waren vielleicht andere, aber weg von fossilen Brennstoffen wollten wir schon eine ganze Weile. Als der A-Bau der Schule energetisch saniert wurde, wurde auch eine Wärmepumpe installiert. Die steht in der Übergangszeit zur Verfügung, auch dadurch können wir die Heizzentrale effektiv nutzen.

Die letzte Großbaustelle ist und war die Erweiterung des Kindergartens in Oberschefflenz. Wie ist da der Stand der Dinge?

Die Bodenplatte ist fertig, sodass wir jetzt im Frühjahr das Gebäude draufsetzen können. Der Anbau bedeutet eine sechsstellige Investition, dafür bekommen wir Förderungen in Höhe von 296.000 Euro. Man muss leider zugeben, dass die Fachförderung für diese Pflichtaufgabe relativ gering ausfällt.

Dabei wird das Thema Betreuung ja in den kommenden Jahren noch mal drängender: Baden-Württemberg hat die flächendeckende Einführung der Ganztagsgrundschule beschlossen, immer mehr Familien brauchen Betreuungsplätze für den ganzen Tag und auch für unter Dreijährige. Können die Kommunen diesen massiven Ausbaubedarf finanziell überhaupt stemmen?

Der wachsende Betreuungsbedarf ist ein Thema, das wir schon bei den letzten Sanierungen mit angegangen sind. In der Schule stehen Ganztagesräume zur Verfügung, wir haben eine Mensa – auf die wir sehr stolz sind, obwohl wir uns immer fragen, ob sie wirtschaftlich ist. Fest steht: Wir müssen haushalten. Im Kindergarten Oberschefflenz bekommen wir im Sommer eine weitere Gruppe. Auch in Unterschefflenz werden wir eine weitere Kleingruppe einrichten müssen, denn dort sind über 30 Vorschüler zu erwarten. Laut Konzept laufen die im letzten Kindergartenjahr separat. Das bedeutet, dass im kommenden Kindergartenjahr der Turnraum wieder belegt sein wird. Also ja: Der Bedarf ist groß.

Das Thema Klimaschutz steht auf der Agenda fast jeder Kommune. Was kann eine Gemeinde da überhaupt bewirken?

Das ist das Thema, das wir im großen Stil denken möchten. Deswegen haben wir die Entwicklung eines Windparks im Waidachswald angestoßen. Gemeinsam mit Adelsheim und Roigheim haben wir die Nutzung des Waidachswaldes ausgeschrieben.

Daran übt ja ein Bürger in den Gemeinderatssitzungen immer wieder Kritik. Gibt es denn sonst Reaktionen auf die Windkraftpläne?

Wir haben ansonsten gar keine Reaktionen, es kommt nichts an Kritik. Von daher weiß ich nicht, ob das, was im Gemeinderat ankommt, repräsentativ ist. Aber wir sind natürlich noch nicht in einer Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung. Es geht jetzt vorrangig darum, einen passenden Projektierer rauszudeuten.

Im Waidachswald soll ein Windpark entstehen. Foto: Stephanie Kern

Gibt es denn schon Bewerber?

Wir haben tatsächlich schon eine große Zahl von Bewerbern, die einen Windpark betreiben möchten. Die Ausschreibung läuft im mehrstufigen Verfahren, das bedeutet, dass wir zuerst einen Kriterienkatalog erstellt haben, nach dem wir vergeben wollen. Nach den orientierenden Angeboten wurden die Kriterien überprüft und den Bietern zur Kommentierung zurückgegeben. Ich kann so viel sagen: Wir streben noch im ersten Halbjahr die Auftragsvergabe an, denn wir wollen die nächsten Schritte angehen. Einer dieser Schritte ist auch die Bürgerbeteiligung. Man muss sich bewusst machen, dass wir hier nicht über drei, sondern über bis zu 20 Windräder in den drei Gemeinden sprechen.

Das ist aber mehr, als Sie machen müssten, oder?

Ja, wir haben dann unsere Flächenverpflichtung übererfüllt und leisten damit unseren Beitrag zur Energiewende. Denn was hier produziert wird, geht über den Bedarf der drei Gemeinden hinaus. Meiner Meinung nach ist das ein Projekt für die Zukunft, das uns Gemeinden auch wirtschaftliche Beinfreiheit verschafft.

Ein Kritikpunkt an Windkraftanlagen im Wald ist ja, dass man dafür Waldflächen zerstört ...

In Deutschland ist der Wald gesetzlich so gut geschützt, dass man kein spezielles Augenmerk auf den Waldausgleich legen muss. Das wird schon durch die Vorgaben reguliert. Es geht kein Wald verloren.

Natur- und Klimaschutz schafft man aber nicht nur durch Windräder. Was tut Schefflenz noch?

Wir haben Fotovoltaikanlagen auf der Roedderhalle und dem Dach des Bauhofs und wollen da auch weitermachen. Ökologie hört nicht beim Klimaschutz auf: Schon seit Jahren pflegen wir eine Hangwiese und haben sie durch die Rücknahme der Verbuschung ökologisch aufgewertet. Mit der Flurneuordnung Nord wollen wir zeitgemäße Strukturen schaffen. Da bemühen wir uns um produktionsintegrierte Schutzmaßnahmen. So sind wir auch auf das Rebhuhn gekommen. Diese Schutzmaßnahme passt für Schefflenz ganz genau. Generell haben wir bei dem Thema richtig tolle Unterstützung im Gemeinderat, der Projekte mit- und vordenkt.

Die Wirtschaft entwickelt sich, Flächen sind gesucht. Was kann Schefflenz hier noch bieten?

Dieses Thema hat gerade eine gewisse Dynamik. Wir bemühen uns sehr, geeignete Entwicklungsmöglichkeiten und auch weitere Perspektiven anzubieten.

Beim Thema Wohnraumentwicklung sieht es ähnlich aus, die Nachfrage übersteigt das Angebot. Ein kleines Baugebiet wird gerade am Ortsausgang von Mittelschefflenz ausgewiesen. Reicht das?

Richtig, der Bebauungsplan "Mittelstraße" läuft jetzt. Hier möchten wir zügig zu einem Angebot kommen. Wichtig ist aber auch, dem Bedarf nach verdichtetem Wohnraum nachzukommen. Im Lehnlein sehen wir die nächste Wohnraumentwicklung. Das werden wir im nächsten Jahr angehen.

Wie würden Sie die Arbeit im Gemeinderat bewerten?

Wir sind anders. Ich mache mir über den politischen Preis unserer Verwaltungsvorschläge nicht so viele Gedanken wie über den Inhalt. Man muss aber auch sagen: Der Gemeinderat geht unsere Vorschläge mit und bringt sich aktiv ein. Unser Arbeitsklima ist gut. Ich würde sagen, wir versuchen – mit allen Kontroversen und verschiedenen Sichtweisen – die Gemeinde auf einem guten Weg und in Schwung zu halten.

Was steht 2022 noch an?

Für mich ist da die klare Verpflichtung, unsere Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Wir werden uns bei der Kinderbetreuung weiterentwickeln. Wir müssen auch darauf achten, dass Ältere ihren Wohnraum und Raum finden, damit sie nicht in die Zentren abwandern müssen. Und eine Daueraufgabe bleibt, dass wir uns als örtliche Gemeinschaft immer wieder zusammenfinden müssen, auch um neue Aufgaben zu bestehen.

Fehlt der Kontakt zu den Bürgern?

Die Frontalformate fehlen mir weniger, aber die Beteiligungsformate. Das gemeinsame Entwickeln, gemeinsam Schwerpunkte festzulegen, die Auseinandersetzung mit den Vereinen, die Begegnungen mit den Bürgern, die Gespräche am Küchentisch, etwa bei Jubilarsbesuchen – all das fehlt. Nicht nur mir, sondern uns allen. So würde man auch manchen Ärger auffangen können, da bin ich mir sicher.

Wer macht was im Rathaus? Systemadministrator und Vorzimmerherr

Fabio Egolf.​ Foto: Stephanie Kern

Schefflenz. (stk) Wer "Schefflenz" und "Egolf" in einem Atemzug hört, denkt bestimmt an die Brauerei. Fabio Egolf sagt seinen Nachnamen und Schefflenz oft in einem Atemzug, mit der Brauerei hat das aber nichts zu tun. Er besetzt das Vorzimmer von Bürgermeister Rainer Houck und kümmert sich um die EDV im Rathaus. Eine Doppelaufgabe, die dem Schefflenzer großen Spaß bereitet.

Bereits seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten hat Egolf im Schefflenzer Rathaus absolviert, ein Schefflenzer Gewächs durch und durch also. "In der achten Klasse habe ich hier mein Berufspraktikum absolviert. Das hat mir tierisch gefallen", sagt Egolf. So gut gefallen, dass es eine Wiederholung des Praktikums gab. "Danach dachte ich mir: Cool, das will ich machen."

Egolf bewarb sich und war der erste Auszubildende der Gemeinde Schefflenz seit Jahren. "Ich habe mich beworben und die Stelle bekommen."

Besonders "cool" findet der 20-Jährige die Abwechslung. "Die drei Jahre meiner Ausbildung waren sehr intensiv, man kommt in unterschiedlichste Bereiche, erlebt verschiedenste Dinge. Das hat mich angesprochen."

Dass man als Rathausmitarbeiter manchmal auch Vorurteile oder Ärger aushalten muss, ist für den ruhigen Herrn im Bürgermeister-Vorzimmer kein Problem. "Sachliche und konstruktive Kritik nehmen wir stets gerne an. Manchmal jedoch bekommt man substanzlose, angriffige Dinge zu hören, zu denen ich dann einfach nichts sage. Das ist nicht mein Stil", meint Egolf. Und zum Thema Ärger sagt er: "In dem Moment bekommt man es halt ab, weil man verfügbar ist. Natürlich beschäftigt es mich." Es gehöre aber auch dazu.

Das Arbeiten im Schefflenzer Rathausteam findet Egolf "überragend". Auch die Doppelaufgabe empfindet er nicht als Belastung. "Ich betreue die Mitarbeitenden bei EDV-Fragen, natürlich vor allem dann, wenn Probleme auftreten." Ansonsten stehen die Hard- und Software sowie die EDV-Nutzerverwaltung auf seiner Aufgabenliste. "Kurz gesagt: Ich mache alles, was ich machen kann." Denn die Gemeinde bekommt in Sachen EDV auch noch Unterstützung von einem externen Dienstleister, der vor allem das Thema Sicherheit im Blick hat.