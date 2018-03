Billigheim. (lah) Wenn man bei "Agrom" in Billigheim plötzlich rot sieht, so ist das leicht zu erklären. Die Nachfolger der ZG Technik setzen auf das Programm von Massey Ferguson - und deren Traktoren und Maschinen strahlen in flottem Rot. Was sich alles veränderte und was gleich blieb, am bekannten Standort in Billigheim, das konnten Zulieferer und Kunden am Wochenende bei zwei Tagen der offenen Tür vor Ort erleben.

"In Nordbaden hatten wir bisher keinen eigenen Betrieb. Das war eine Chance, das eine oder andere Puzzleteil zusammenzuführen", erläuterte Martin Bauknecht die strategischen Gedanken, die zu der Neueröffnung führten. Bei "Agrom" handelt es sich um eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der ZG. Folgerichtig ist Bauknecht nicht nur Geschäftsführer der ZG Raiffeisen Technik, sondern auch Gesellschafter für Agrom. "Wir starten komplett neu, denn Agrom hat Großmaschinen, aber keine Motorgeräte mehr im Programm", ergänzte Tobias Wachtstetter, der als Agrom-Geschäftsführer in Billigheim wirkt.

"Es gibt jetzt ein Komplettsortiment", erklärte Bauknecht. Die Produktpalette lieferten Massey Ferguson, Amazone, Horsch und Fliegl. Deutz werde künftig hier nicht mehr verkauft, aber weiterhin betreut. "Die Kunden der BAG Franken können weiter kommen und werden betreut. Wir bieten Ersatzteile, Versorgung, Reparatur und Gewährleistung." So blieb denn auch das gleiche Team mit dem gleichen Werkzeug am Ort.

"Deutz wurde vorher verkauft, ist aber kein ‚Full-Liner’. Jetzt kommt alles von einer Marke", betonte Dr. Jens Kreutzfeldt von der Unternehemenskommunikation der ZG Raiffeisen. "Wir sind jetzt ein ganzheitliches System mit wenigen Herstellern, die die gesamte Produktpalette anbieten, die man draußen braucht", umschrieb Wacht᠆stetter das Konzept. Hauptvorteil für den Landwirt sei ein besseres Werkstatt-Know-How.

Dass der Übergang reibungslos geklappt habe, sei auch der Kontinuität im Team zu verdanken. Alle acht bisherigen Mitarbeiter wurden übernommen. Hinzukommen sollen noch zwei weitere. Ohne einen Tag schließen zu müssen, konnten die internen Veränderungen geleistet werden. Auch wenn das Gelände und die Fläche gleich blieben, investiere Agrom 250.000 Euro in den neuen Standort.