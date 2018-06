Mosbach. (ar/stw) Es war ein lauter Schrei, den man am Samstagabend in der Großen Kreisstadt hörte. Als Toni Kroos in der 94. Minute mit seinem Kunstfreistoß die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gegen Schweden zum Sieg schoss, war die Begeisterung unter den Tausenden Fußballfans im Stadtwerke-WM-Dorf im Großen Elzpark riesig. Und am morgigen Mittwoch geht es weiter: Jogis Kicker treten dann gegen die Mannschaft aus Südkorea an. Ab 16 Uhr heißt es dann wieder im Großen Elzpark: Mitfiebern und Daumen drücken.

Pure WM-Freude herrschte am Samstag nach dem gewonnenen Spiel gegen die schwedische Nationalmannschaft. "Diesmal war die Stimmung noch besser als bei den Weltmeisterschaften 2010 und 2014", fasst eine Besucherin ihre Eindrücke zusammen, die schon früher bei Public-Viewing-Veranstaltungen in der Großen Kreisstadt dabei war. "Dieser Sieg hat eine Euphorie im Elzpark ausgelöst, wie ich sie bisher noch nicht erlebt habe", so die Augenzeugin weiter. Auch die Polizei bestätigt dies: "Nach dem Sieg herrschte eine richtig gute Stimmung, und die Fans waren euphorisiert", erläutert Jürgen Helfrich, Leiter des Mosbacher Polizeireviers. Um die 100 Fahrzeuge seien im Anschluss beim Auto-Korso auf den Straßen Mosbachs unterwegs gewesen. Jedoch berichtet Helfrich von einem Zwischenfall: "Eine Rauchkerze wurde beim Ausgleich vor der Leinwand gezündet. Diesen Vorfall haben wir mit Videoaufnahmen dokumentiert". Seine Kollegen haben mit den Ermittlung begonnen. Dennoch ist der Revierleiter mit dem Verlauf zufrieden.

Auch die Organisatoren des Stadtwerke-WM-Dorfs bei den Stadtwerken Mosbach sind zufrieden. "Nach den rund 3000 Besucherinnen und Besuchern beim ersten Spiel gegen Mexiko hat uns die Steigerung auf fast 5000 beim zweiten Spiel natürlich gefreut", unterstreicht Geschäftsführer Jürgen Jaksz. Ebenso sei erfreulich, dass auch Gäste aus dem Rhein-Neckar-Kreis und aus Heilbronn den Weg nach Mosbach gefunden hätten. "Es ist mit weitem Abstand die größte Public-Viewing-Veranstaltung in der Region und im Landkreis Neckar-Odenwald", so Jürgen Jaksz, "und wenn es dann noch so gut ausgeht wie am Samstagabend und überall friedlich gefeiert wird, dann ist das umso besser."

Und nun schaut man auch bei den Stadtwerken voller Vorfreude auf das Gruppenspiel am morgigen Mittwoch. Ein Sieg ist Pflicht, um die Chancen auf das Achtelfinale zu erhalten.