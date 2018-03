Mosbach. (schat) Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei musste am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr nach Mosbach eingeflogen werden, um einen 18-Jährigen "in psychischer Ausnahmesituation" zu überwältigen. Polizeiangaben zufolge hatte der junge Flüchtling aus Afghanistan sich - mit einem Messer bewaffnet - in einem Zimmer der Unterkunft im "Haus Elz" (auf dem Gelände der Johannes-Diakonie) eingeschlossen und gedroht, sich selbst zu verletzen.

"Um die Gefahr für alle Beteiligten zu minimieren", so Revierleiter Jürgen Helfrich, habe man Unterstützung durch eine SEK-Einheit aus Göppingen angefordert, nachdem der Flüchtling sich offenbar "nicht zugängig" für die Ansprachen der örtlichen Polizeikräfte gezeigt hatte.

Die hielten in der Folge aber zumindest die Kommunikation mit dem Gefährdeten aufrecht und "stabilisierten die Lage", so Helfrich weiter. Wenig später landeten zwei Hubschrauber auf dem nahen Sportgelände, eine Spezialeinheit drang in das Zimmer ein konnte den 18-Jährigen "unverletzt in Gewahrsam nehmen". Nach einer ärztlichen Behandlung und Begutachtung sollte der junge Mann laut Polizeiauskunft in eine psychiatrische Klinik gebracht werden.