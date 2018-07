Mosbach. (ar) Das Pfalzgrafenstift sorgte in den vergangenen Monaten für viel Gesprächsstoff in Mosbach. Die Stadtverwaltung mit Oberbürgermeister Michael Jann lud unlängst zu einem "Runden Tisch" ein, um gemeinsam mit Vertretern der Bürgerinitiative (BI) "Menschen helfen Menschen, Mosbach" ins Gespräch zu kommen.

Im Nachgang dankte die BI für die Einladung, verknüpfte ihre Teilnahme jedoch an "Bitten". So hätte sie gerne gewusst, welche Personen und in welcher Funktion sie am "Runden Tisch" sitzen werden. Zudem hatte sie um Überlassung einer Ausfertigung der aktuellen Präsentationsunterlagen und um detaillierte Unterlagen zu den Umbaukosten des Pfalzgrafenstifts gebeten.

Die Stadt Mosbach teilte am Montag der RNZ mit, dass sie von der Bürgerinitiative eine Antwort per Mail erhalten habe. "Darin bedanken sich die Sprecher der BI für die Zusendung der Unterlagen und weisen darauf hin, dass zwei Mitglieder des Sprecherkreises für den 6. Februar bereits andere Termine haben", heißt es aus dem Rathaus. Damit kommt der zweite von Oberbürgermeister Michael Jann vorgeschlagene Termin für einen Meinungsaustausch nicht zustande.

Die Mosbacher Bürgerinitiative zeigte sich jedoch gesprächsbereit: "Nach Eingang der Unterlagen sowie der endgültigen Klärung des Teilnehmerkreises finden wir sicher kurzfristig einen für alle Teilnehmer passenden Termin", machten BI-Vertreter in einem Schreiben deutlich, das der RNZ vorliegt. Insgesamt hatte das Stadtoberhaupt drei Termine vorgeschlagen, der 8. Februar ist nun noch offen ...