Im Anschluss an die Eröffnung der neuen "Trauerthek" in der Gemeindebibliothek Obrigheim warfen die Eröffnungsgäste selbst einen Blick in einige der dort für Trauernde angebotenen Medien. Foto: Frank Heuß

Von Frank Heuß

Obrigheim. An statistischen Zahlen leitete Ulrich Neubert den Bedarf für die "Trauerthek" her, die am Donnerstagabend in der Obrigheimer Gemeindebibliothek eröffnet wurde: "Jedes Jahr sterben in Deutschland rund 850.000 Menschen und zirka 40 Prozent aller Angehörigen benötigen eine Trauerbegleitung", erklärte der Leiter des zum Bildungswerk der Erzdiözese Freiburg gehörenden Bildungszentrums Mosbach. Für die zu dieser Gruppe von Menschen zählenden Personen solle die Trauerthek eine niederschwellige Anlaufstelle sein.

Die besteht derzeit aus zwei Regalabteilen mit rund 80 Medien unterschiedlicher Art. "Nicht alles, was es gibt, ist auch qualitativ gut", beschrieb Neubert die Absicht, den Betroffenen, die hier möglicherweise ganz unauffällig einen ersten Einstieg in die Aufarbeitung ihrer Trauer suchen, hilfreiches Material an die Hand zu geben. Dabei seien die wenigsten Werke religiöser Natur: "Die meisten Bücher hier sind wissenschaftliche Werke der Trauerforschung", betonte Neubert. Die Bandbreite reicht von Kinderbüchern über thematische Romane, Monografien sowie Karteien bis hin zu Videos und Hörbüchern.

Entstanden war die Idee über den beim Bildungszentrum Mosbach angegliederten "Trauertisch". Koordiniert von der Beauftragten für Schulpastoral, Irene Gimber, sowie der Schulbeauftragten des katholischen Schuldekanats, Margit Halder, entwickelte sich im Frühjahr 2015 beim katholischen Dekanat Mosbach-Buchen ein Netzwerk zur Umsetzung des Projekts im Neckar-Odenwald-Kreis.

Und da in Obrigheim für das "Pilotprojekt" bereits bei erster Anfrage "die Türen sehr schnell aufgingen", wie Neubert mit Dank an Bürgermeister Achim Walter hervorhob, sei die Standortentscheidung im Bereich des Altkreises Mosbach schnell getroffen gewesen. Wie beim Pendant in Buchen, wo die Trauerthek in der Dekanatsbücherei untergebracht ist, gibt es auch in Obrigheim keine Leihgebühren. "Es passt gut in unser Portfolio", freute sich Achim Walter, dass die Wahl auf seine Gemeinde fiel. Die "unaufdringliche Form", wie man hier Trauernden "Halt und Unterstützung in schwieriger Zeit" gebe, würdigte auch der Erste Landesbeamte Dr. Björn-Christian Kleih.

Ferner habe sich die Lage direkt an zwei weiterführenden Schulen angeboten, ergänzte Gimber in Bezug auf die Absicht, gerade auch Jugendlichen eine unkomplizierte Anlaufstelle bei Trauerfällen zu bieten. Schulleiterin Andrea Stojan von der Gemeinschaftsschule sowie Konrektor Bernhard Ziegler von der Realschule Obrigheim waren unter den Gästen. Dass "derzeit noch recht wenig Literatur für die religionspädagogische Arbeit" vorhanden ist, bedauert Margit Halder. Das solle sich aber bald ändern und schon jetzt könne man aus dem Altbestand der Dekanatsbibliothek bei Bedarf nachliefern.

Drei Medien stellten Gimber, Halder und Neubert exemplarisch vor und verdeutlichten dabei die unterschiedlichen Wege des Umgangs mit Trauer. Dabei komme es letztlich individuell auf die Person des Betroffenen an. Dies veranschaulichte ein Kurzfilm, bei dem ein Kind gegen den Grabstein des verstorbenen Bruders Fußball spielt. Und weil Bücher oft nur den Anfang eines Weges markieren, sind am Regal der Trauerthek auch die Kontaktdaten des Bildungszentrums angebracht.

Im Anschluss wurde zum Sektempfang, bei dem Mitglieder der Pfadfinderschaft St. Georg mithalfen, sowie zum Erkunden des Medienangebots eingeladen. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung durch Johannes Weilguni gesanglich und an der Gitarre. Ausgewählt hatte er dafür mehrere Songs aus modernem Genre, die sich inhaltlich mit Trauer und Abschied beschäftigen.