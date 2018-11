Obrigheim. (pol/mare) Die Polizei dein Freund und Helfer: Für zwei Männer aus dem Raum Würzburg stimmte dieser Satz Mittwochnacht. Denn wie die Beamten mitteilen, gabelten sie die beiden frierenden "Wanderer" an einem ungewöhnlichen Schlafplatz auf und gaben ihnen auf dem Revier Obdach. Ein kurioser Fall.

Aber der Reihe nach: Am Sonntag machten sich der 46-Jährige und der 21-Jährige auf nach Karlsruhe, um dort einen Motorroller zu kaufen. Das Gefährt war aber nicht zugelassen. Wie also den Roller zurück nach Hause bringen? Die Antwort: zu Fuß.

So machten sich die Käufer auf den rund 150 Kilometer langen Rückweg. Bei diesem Marsch strandeten sie in der Nacht auf Mittwoch dann in Obrigheim. Und da es nahezu frostige Temperaturen hatte, die beiden Männer aber keine andere Zuflucht fanden, legten sie sich im Gewerbepark "Techno" bei Asbach an einen Stromkasten.

Darauf wurde dann gegen 1 Uhr jemand aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die Beamten hatten ein Einsehen mit den beiden Unterfranken und nahmen sie mit zum Mosbacher Polizeirevier. Aber natürlich ging es nicht in die Zelle: Die Männer durften sich im Vorraum ausruhen - und vor allem aufwärmen, waren sie doch total durchgefroren.

Die weitere Reise und den Transport des Rollers nahmen die Polizisten dem Duo aber nicht ab. Wie auch immer, das war jedenfalls ein sehr denkwürdiges Geschäft.