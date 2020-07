Obrigheim. (stk) In Obrigheim hat es am Montagmittag bei der Niederlassung der Firma Inast gebrannt. Durch den Brand kam es zu starker Rauchentwicklung, wie die Polizei mitteilt. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch in Binau, Neckargerach und Waldbrunn sei laut der Warn-App Nina die Rauchentwicklung wahrnehmbar gewesen sein.

Schon von Weitem war die Rauchsäule während eines Brandes kurz nach 11 Uhr sichtbar. Nachdem ein Zeuge die Rettungsleitstelle über das Feuer informiert hatte, waren schnell über 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Es stellte sich heraus, dass aus unbekannter Ursache Kunststoff- und Elektronikwertstoffe im Außenbereich des Firmengeländes in Brand geraten waren. Personen oder Gebäudeschaden gab es nicht. Die Rauchentwicklung war kurzzeitig jedoch immens.

Eine Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung bestand nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Durch die Feuerwehr konnte eine Gefährdung der Umwelt verhindert werden, indem das Löschwasser zurückgehalten wurde.

Update: Montag, 27. Juli 2020, 15.44 Uhr