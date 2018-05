Obrigheim. (cpj) Nach teils bereits langen Anfahrtswegen trafen sich am Wochenende mehr als 30 Motorradfahrer am Bowling-Center "Rock’n Bowl" in Obrigheim. Man hatte den Ort als gemeinsamen Startpunkt für eine außergewöhnliche Fahrt nach Würzburg ausgewählt. Mit einer Motorrad-Charity-Aktion wollten die Teilnehmer helfen und an diesem weltweiten PH-Tag (Pulmonale Hypertoni, Lungenhochdruck) einem kranken Kind eine Freude bereiten.

Eingeladen und zur Teilnahme animiert hatte sie der gemeinnützige Selbsthilfeverein Pulmonale Hypertonie, der am Startort Obrigheim von der Vorsitzenden im Landesverband Baden-Württemberg, Helga Kühne, ihrem Stellvertreter Udo Grimm und der Jugendbeauftragten Carolin Thurmann repräsentiert wurde.

Mit ihren Aufrufen im Internet hatten sie die Motorradfahrer erreicht, die bereit waren, durch großzügiges Spenden dem kranken Paul mit einem Elektroroller einen Herzenswunsch zu erfüllen. Paul wird in der Missio-Klinik in Würzburg von Spezialisten behandelt. Losglück gehörte dazu. Denn aus dem Kreis der unheilbar erkrankten Patienten dieser Spezialklinik wird jährlich per Los ein "Glücklicher" ermittelt, dem der "ph e.V." eine besondere Freude mit der Erfüllung eines Wunsches macht.

Und alle Fahrer, ob aus Heidelberg, Tauberbischofsheim oder Freiburg angereist, hatten gespendet und machten sich in geordneter Kolonne auf den Weg nach Würzburg zur Übergabe des Geschenkes an Paul. Nachdem die Gruppe am Abend nach Obrigheim zurückgekehrt war, wurde schließlich noch gemeinsam gegrillt. Anschließend beendete der zum Teil lange Heimweg einen Tag, der selbst für harte Motorradfahrer wie die "Knieschleifer" nicht zum alltäglichen Ausflugsprogramm gehört.