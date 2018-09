Obrigheim-Asbach. (pol/rl) Im Rahmen der Fahrschulausbildung fuhren ein Fahrlehrer und sein Fahrschüler am Samstagmittag jeweils mit einem Motorrad auf der Landesstraße von Asbach in Richtung Hüffenhardt. Nach einer Linkskurve mit anschließender Kuppe kam der Fahrschüler gegen 12.55 Uhr mit seinem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in der Folge gegen einen Baum.

Hierbei wurde der junge Fahranfänger lebensgefährlich verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.