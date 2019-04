Von Nadine Slaby

Asbach. Nach nun zweieinhalb Jahren konnte die Rettungswache, die übergangsweise im Feuerwehrgerätehaus in Asbach untergekommen und nur von 7 bis 19 Uhr besetzt war, in die neue Interimsrettungswache im Technologie- und Gewerbepark Neckar-Odenwald ("Techno") umziehen. "Wir sind der Gemeinde Obrigheim und der Feuerwehr Asbach dankbar, dass wir bei ihnen zu Gast sein durften", sagte Gerhard Lauth, Präsident des DRK-Kreisverbands Mosbach, am Mittwoch vor den Containern. Obrigheims Bürgermeister Achim Walter nahm ebenfalls daran teil, um die neue Wache in Augenschein zu nehmen. Sie sichere den Obrigheimer Bürgern eine schnelle rettungsdienstliche Versorgung, freute sich Walter.

Denn künftig werden von hier aus Sanitäter und ein Notarzt rund um die Uhr die Bevölkerung im Kleinen Odenwald sowie im Umkreis rettungsdienstlich versorgen. Dabei stellt das DRK den Rettungswagen samt Besatzung bereit. Der Malteser-Hilfsdienst stationiert dort das Notarzteinsatzfahrzeug samt Fahrer und die Neckar-Odenwald-Kliniken stellen den Notarzt. "Natürlich freuen wir uns, dass mit Unterstützung der Krankenkassen diese Möglichkeit geschaffen werden konnte", unterstrich Lauth.

In die Errichtung der Interimswache hat der DRK-Kreisverband mit Unterstützung der Krankenkassen rund 200.000 Euro investiert, wie der Kreisgeschäftsführer des DRK, Steffen Blaschek, mitteilte. "Grundsätzlich werden neue Rettungswachen erheblich vom Land Baden-Württemberg gefördert. Allerdings befinden sich die Förderkriterien derzeit in Überarbeitung, sodass keine Planungssicherheit besteht", erläuterte Blaschek. Aus diesem Grund sei nur eine Übergangslösung geschaffen worden und noch keine dauerhafte Rettungswache. Im Gespräch mit der Krankenkasse konnte man den 24-Stunden-Betrieb schnellstmöglich auf die Beine stellen. Die jährlichen Kosten für den Betrieb des Standorts schätzt Blaschek auf rund 1,5 Millionen Euro - für Notärzte, elf Notfallsanitäter, vier Rettungssanitäter und die laufenden Betriebskosten für die Autos.

Das Landratsamt, das die Rechtsaufsicht über den Rettungsdienst ausübt, zeigte sich mit den ergriffenen Maßnahmen zufrieden. "Erste Zahlen deuten darauf hin, dass die Errichtung der Interimswache im Techno ebenso wie die Bereitstellung eines 24-Stunden-Notarzt-Betriebs in Osterburken greifen und die Versorgung der Bevölkerung im Neckar-Odenwald-Kreis deutlich verbessern", sagte Landrat Dr. Achim Brötel. Auch Mosbachs Bürgermeister Michael Keilbach war davon angetan, dass die Hilfsfristen mit dieser neuen Interimswache verbessert werden können.

Neben der nun bestehenden Containerlösung soll, sobald die Förderkriterien überarbeitet sind, eine neue Rettungswache errichtet werden. Planungen für dieses Spezialgebäude, das immerhin eine siebenstellige Summe verschlingen soll, gebe es schon, erläuterte Lauth. Mit dem Zweckverband "Techno" mit Oberbürgermeister Michael Jann als Vorsitzendem sei der weitere Ablauf besprochen.

Besonders stolz waren die Verantwortlichen auch darüber, dass man die personellen Ressourcen bereitstellen könne sowie über das Engagement der Sanitäter und Notärzte, den Standort zu besetzen. Dies sei keineswegs selbstverständlich.