Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die Fünftklässler haben sich schon eingelebt, die neue Technik im musischen Trakt funktioniert, das Kollegium harmoniert, der Schulalltag läuft. Eigentlich könnte man am Nicolaus-Kistner-Gymnasium angemessen entspannt und zufrieden sein. Wären da nicht die Nebenwirkungen, die ein Austausch des Mosbacher Gemeinderats in dessen jüngster Sitzung am NKG ausgelöst hat. Allzu drastisch und plastisch waren dort Befürchtungen zur Zukunft der Schule (von "Ausbluten" war die Rede) geäußert worden, obwohl es eigentlich gar nicht um das Mosbacher G 8-Gymnasium ging, sondern um die Verlängerung des Modellversuchs G 9 am Neckarelzer Pattberg-Gymnasium. "Mir ist fast die Kaffeetasse aus der Hand gefallen, als ich das in der Zeitung gelesen habe", sagt NKG-Schulleiter Jochen Herkert, der sich zudem darüber ärgerte, dass im Gemeinderat offenbar nicht jeder Kenntnis der aktuellen Schüler- bzw. Anmeldezahlen hatte.

Die Reaktion auf die Nebenwirkungen: Herkert lud den Gemeinderat kurzerhand ans NKG ein, wo man nun am Donnerstagabend zumindest Teilen des Gremiums umfassend das Konzept und die Situation der Schule vermittelte. Der Schulleiter hatte sich bestens vorbereitet, neben ihm berichteten seine Stellvertreterin Marion Stoffel, Lehrer, Gesundheitsmanagerin, Schulsozialarbeiter, Elternvertreter und auch Schüler über "ihre" Bildungseinrichtung. Neben selbst erarbeiteten Rhythmisierungskonzepten und besonderen Angeboten im achtjährigen Gymnasium standen dabei natürlich auch die nackten Zahlen im Fokus: Denn an der Entwicklung der Schülerzahlen in den vergangenen Jahren hatte sich die Diskussion im Gemeinderat ja offenbar auch entzündet.

Insbesondere ein Blick auf die Anmeldezahlen des aktuellen Schuljahres legt nahe: Vielleicht hat man da ein Thema aufgemacht, das eigentlich gar keines ist?! 119 Fünftklässler haben dieser Tage am NKG ihre gymnasiale Laufbahn begonnen. Das G 8-Gymnasium hat damit dieses Jahr sogar mehr Anmeldungen als das APG in Neckarelz, das nach Start des G 9-Modellversuchs deutliche Zuwächse bei den Fünftklässler-Anmeldungen hatte. In den vergangenen zehn Jahren, so Jochen Herkert in Bezug auf ein vermeintliches Schrumpfen der Schule, habe sich die Zahl der Anmeldungen zwischen 85 und 115 bewegt, die Gesamtschülerzahl stets bei rund 750 gelegen. Einzig im Jahr nach dem verheerenden Brand seien weniger Fünftklässler am NKG angemeldet worden.

Dass die aktuellen "Mosbacher Zahlen" nicht zur Entwicklung im Land passen, stört Herkert nicht: "Wir sind die große Ausnahme. Und gerne Vorbild." Zudem sei auch die Situation im Neckar-Odenwald-Kreis mit zwei regulären G 8-Gymnasien und drei G 9-Modellschulen eine Ausnahme. Landesweit liege das Verhältnis bei 9:1 - zugunsten des "Normalfalls" G 8, wohlgemerkt.

Anmeldezahlen, Abbrecherquote (1 Prozent) und Abi-Notenschnitte - für die Verantwortlichen am NKG sind die Zahlen ein Beleg dafür, "dass G 8 funktioniert, wenn man es richtig und gut macht". Für Marion Stoffel gehe es auch nicht um die Frage, ob nun G 8 oder G 9 besser oder schlechter sei: "Die Entscheidung für eine Schule wird stets eine individuelle sein - und das ist auch gut so." Allein, das nach wie vor geisternde Schreckgespenst von G8 mit Riesenstress und "deformierten Schülern" müsse endlich vertrieben werden.

Eine Diskussion G 8 oder G 9 sehen auch Stadtrat Norbert Schneider (SPD) und sein CDU-Kollege Werner Baier nicht, die habe es in eingangs genannter Sitzung auch gar nicht gegeben. Über das NKG mache er sich "keinerlei Sorgen", so Schneider weiter. Josef Bittler (CDU), selbst ehemaliger Schulleiter, hält es - auch nach dem regen Austausch am NKG - weiter "für problematisch", dass es in einer kleinen Stadt wie Mosbach sowohl G 8 als auch G 9 gibt. Dass man selbst in Bayern wieder über die Rückkehr zum G 9 als Normalform nachdenke, stärke Zweifel am G 8-Modell. Ein Abdriften in politische Diskussionen fürchtete Hartmut Landhäußer (SPD) an dieser Stelle - und bohrte daher lieber in Sachen Alleinstellungsmerkmale der Mosbacher G 8-Option nach.

Nachhaltig informiert durften sich die SPD- und CDU-Gemeinderäte nach dem regen Austausch am NKG auf jeden Fall fühlen - nebenwirkungsreiche Diskussionen kommen damit künftig vielleicht gar nicht mehr auf ...