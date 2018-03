Von Bernd Kühnle

Neunkirchen. Der Rückblick, den Bürgermeister Bernhard Knörzer auf die Entwicklung der Haushaltssituation in den letzten beiden Jahre in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Bürgersaal hielt, war gekennzeichnet von positiven Zahlen. So konnte die Gemeinde 2016 mit einer positiven Nettoinvestitionsrate von 160 Euro/Einwohner punkten und statt der geplanten Rücklagenentnahme eine Zuführung von 78.000 Euro in die Rücklagen verbuchen. Diese Entwicklung setzte sich 2017 fort, da besonders im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen sehr gute Ergebnisse erzielt wurden.

Die positiven Prognosen fanden auch in den Orientierungsdaten der Novemberschätzung für 2018 ihren Niederschlag. Dennoch müsse darauf geachtet werden, dass große finanzielle Herausforderungen wie z. B. Kinderbetreuung, Flüchtlingsintegration, Hochwasserschutz und die Forstreform zu beachten seien. Daher müsse trotz der günstigen Entwicklungsprognosen auf Sparsamkeit und Konsolidierung geachtet werden.

Bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs für 2018 ging Knörzer zuerst auf den Verwaltungshaushalt ein, bei dem der Gemeinde 360.000 Euro aus Steuern, Zuweisungen, Gebühren, Mieten und Erstattungen zur Verfügung stehen werden. Dem gegenüber stehen Mehrausgaben für Personalkosten, Nahwärmeversorgung, Unterhaltsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen und Zuweisungen und die gestiegenen Umlagen in Höhe von insgesamt 270.000 Euro.

Anschließend erläuterte Knörzer Details und stellte dar, dass sich die Realsteuern um 55.000 Euro und der Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer auf 1,05 Millionen Euro erhöhen. Wegen der relativ hohen Gewerbesteuereinnahmen steigen die Schlüsselzuweisungen nur mäßig (5000 Euro), und für Erstattungen können 14.000 Euro eingeplant werden. Die Personalkosten werden durch tarifvertragliche Erhöhungen und Erhöhungen von Stundenkontingenten um 75.000 Euro steigen, und die Ausgaben für Kindergärten werden mit 455.000 Euro zu Buche schlagen. Für den Hochwasserschutz fallen Kosten in Höhe von 126.300 Euro an, wobei sich die Zuschüsse auf 102.000 Euro belaufen. Bei der Abwasserversorgung fallen 33.000 Euro an, während im Bereich des Gemeindewaldes 43.000 Euro erwirtschaftet werden. Darüber hinaus erbringen die Gewerbebesteuerung und die Kreisumlage weitere 66.000 Euro in die Kassen.

Im Vermögenshaushalt werden aufgrund der abgeschlossenen Großmaßnahmen keine wesentlichen Veränderungen erfolgen. Nachdem Knörzer die weiteren Maßnahmen wie die Ausstattung der Schule mit neuen Stühlen und Tischen, die Umgestaltung des Eingangsbereichs beim kath. Kindergarten und die Ausstattung des ev. Kindergartens mit einem Blitzschutz vorgestellt hatte, erläuterte er Straßenbaumaßnahmen in der Kirchstraße. Als weitere Vorhaben beschrieb er u. a. die Renaturierung des Krebsbaches, die Anlage eines Urnengrabfelds im Friedhof und den Breitbandausbau. Hierzu sei eine Entnahme von 35.000 Euro aus der allgemeinen Rücklage vorgesehen, während keine Kreditaufnahme geplant ist. Der Gemeinderat stimmte dem Haushaltsplan mit einem Gesamtvolumen von 5,1 Millionen einstimmig zu,und Rechnungsamtsleiterin Judith Kuhn trug anschließend die Daten zu einzelnen Punkten detailliert vor.

Dr. Jürgen Jung, Projektmanager des Vereins "Burglandschaft e.V.", vermittelte die Vorteile für einen Beitritt Neunkirchen. Da hierbei sowohl der Tourismus gefördert werden könne als auch die wissenschaftlich-historische Aufarbeitung fortgeführt werde, stimmten die Räte der Teilnahme einstimmig zu.

Dann stand zur Debatte, ob die Gemeinde einer Fusion verschiedener kommunaler Datenverarbeitungsverbände zustimmen könne. Der neue Verband "4IT" soll aus bisherigen Zweckverbänden unter Nutzung von Synergieeffekten eine zukunftsfähige Neustruktur erstellen und unter unter dem Namen "ITEOS" (ein Kunstwort aus IT= Informationstechnik und Eos= griechische Göttin der Morgenröte) fungieren. Auch hier stimmte der Rat zu, ehe der Bürgermeister aktuelle Informationen bekannt gab. So teilte er mit, dass der Bäckereibetrieb im Bürgermarkt kurzfristig seinen Versorgungsvertrag gekündigt hat. Allerdings sei es gelungen, einen neuen Betrieb vertraglich zu binden, so gebe es nur eine kurze Versorgungslücke.