Von Bernd Kühnle

Neunkirchen. Vor Beginn der Gemeinderatssitzung in Neunkirchen stellte Bürgermeister Bernhard Knörzer das neue Feuerwehrfahrzeug vor. Seine offizielle Inbetriebnahme wird im Rahmen der Kerwe erfolgen. Anschließend berichtete Ines Breiding vom Ingenieurbüro für Kommunalplanung (IFK) Mosbach über die bisherigen Untersuchungen des Entwicklung-Ländlicher-Raum-Gebietes (ELR) im Altort Neunkirchen. Die Untersuchungen sollen um die angrenzenden Randbereiche erweitert werden.

Sie umriss die erforderlichen Voraussetzungen. Denen zufolge müssen die Baugebiete vor 1970 rechtskräftig geworden sein, ein entsprechender Entwicklungsbedarf bestehen und die Gebäude dürfen nicht nach dem 1.1.1970 erbaut worden sein, wenn eine entsprechende Förderung beantragt werden soll. Es handle sich unter anderem um die Bereiche "Zeil", "Siedlerstraße"und "Waldstraße", wobei der Ortsteil Neckarkatzenbach von dieser Fortschreibung nicht betroffen sei. Die Verwaltung beauftragte das IFK mit der Erstellung der Konzepterweiterung, wovon der Gemeinderat Kenntnis nahm.

Im Anschluss wurde die künftige Betreuung des Kommunalwaldes beraten, wozu Bürgermeister Bernhard Knörzer einen detaillierten Bericht vortrug. Eine Beschlussfassung war erforderlich geworden, da ein Kartellrechtsverfahren die bislang praktizierte Bewirtschaftung beanstandet hatte. In Neunkirchen besteht die besondere Situation, dass eine Eigenbeförsterung möglich ist, da Bürgermeister Knörzer aufgrund seiner beruflichen Qualifikation befugt ist, ein Forstrevier zu leiten. Gleichzeitig stellte Knörzer mit Blick auf die zukünftige Wirtschaftlichkeit des Waldes fest, dass die in der Vergangenheit erzielten Gewinne in diesem Bereich wohl weitgehend entfallen werden.

Aus dieser Konstellation heraus ließen sich fünf verschiedene Varianten der zukünftigen Bewirtschaftung ableiten. Die Eigenbeförsterung wurde der Beförsterung durch das Landratsamt gegenübergestellt und der Umgang mit der gemeinsamen Waldarbeitsgruppe mit Aglasterhausen, der Holzverkauf durch die Forstliche Vereinigung Odenwald-Bauland (FVOB) und eine eventuelle Höherbewertung von Führungsstellen kamen zur Sprache. Die Gemeinderäte Karlheinz Emig, Renate Streng und Jan Kellner stellten ihre bevorzugten Modelle vor und begründeten ihre Argumentationen. Anschließend entschied der Gemeinderat bei vier Gegenstimmen und einer Enthaltung mit sechs Ja-Stimmen die Variante "Beförsterung durch das Landratsamt, Holzverkauf über die FVOB und Beibehaltung der Waldarbeitsgruppe".

Anschließend nahm der Rat vom Sachstand bei der Nahwärmeversorgung der Anwohner im Bereich Kirchstraße Kenntnis. Mittlerweile haben sich vier Anwohner zu einem Nahwärmebezug entschlossen. Der Gemeinderat votierte einstimmig für die Verlegung von Rohrleitungen im Rahmen des Kirchstraßen-Ausbaus, wobei die Gemeinde mit etwa 100.000 Euro in Vorleistung treten wird.

Da in einigen Straßenzügen in Neunkirchen eine nicht mehr hinnehmbare Parksituation entstanden ist, sah es die Verwaltung als erforderlich an, hier tätig zu werden. Nach einer Vorstellung der Problematik sahen es sieben Gemeinderäte bei vier Gegenmeinungen als notwendig an, eine Kooperation mit dem Vollzugsdienst der Stadt Mosbach zu beschließen. Diese Maßnahme wurde bei einmaligen Kosten von 1000 Euro für Softwareeinstellung jährlich mit etwa 3500 Euro beziffert.

Nach der Kenntnisnahme einer Bauvoranfrage in Neckarkatzenbach wurde der Neuanschaffung eines Keyboards für die Friedhofshalle in Neunkirchen zugestimmt. Auch konnte Bürgermeister Knörzer bekannt geben, dass eine Firma sich bereit erklärt hat, einen Kunstrasenplatz mit Quarzsand ohne Mikroplastik anstelle des alten Platzes zu errichten. Der Platzwert von ca. 60.000 bis 80.000 Euro wird als Sponsoring betrachtet und der Verein ist nur mit Eigenleistungen involviert.

Nachdem Verwaltungsangestellte Annika Kandora-Dinkeldein über die neu gestaltete Homepage der Gemeinde berichtet hatte, kam bei der Bürgerfragestunde zur Sprache, dass im Rahmen eines Geländekaufs im Bereich Leidenharter Hof eine Umwandlung von Acker- in Bauland im Raum stünde. Bürgermeister Knörzer erklärte, dass bei derartigen Fällen eine Bauvoranfrage empfohlen werde, bei der sich eventuelle Käufer eine verbindliche Auskunft holen könnten.