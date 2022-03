Von Gabriele Eisner-Just

Neunkirchen.Fünf weitere Bauplätze an der Pattbergstraße als Ergänzung zur bestehenden Bebauung – das scheint auf den ersten Blick ein untergeordnetes Thema zu sein. In Zeiten von Bürgerinitiativen, die sich andernorts gegen eine Bebauung stemmen, ist eine Vorab-Information der Bevölkerung jedoch eine bemerkenswerte Maßnahme. So geschehen Ende März in Neunkirchen, wo sich eine beachtliche Zahl an Gemeinderäten und weiteren Interessierten im Bürgersaal zusammenfand.

Worum geht es also? Bürgermeister Bernhard Knörzer stellte das Vorhaben zur Diskussion, ein kleines Baugebiet an der Pattbergstraße auszuweisen. Dabei soll die Wohnbebauung bis zum Spielplatz Hummelwiese weitergeführt werden. Das große Plus: Die Infrastruktur unter der Straße ist schon vorhanden, und die Häuser können an die geplante Nahwärme angeschlossen werden. Außerdem soll die Straße im hinteren Bereich umgestaltet und verbreitert werden. Da die Straße mittlerweile neben dem Anliegerverkehr auch als Zufahrt für den Senioren-Wohnpark und Durchfahrt für den Ringbus genutzt wird, soll hiermit eine verkehrsleitende Maßnahme umgesetzt werden.

Jürgen Glaser von der IFK Ingenieure GmbH in Mosbach erläuterte die Rahmenbedingungen: Die fünf Bauplätze sollen der Arrondierung des Wohnviertels dienen und damit zur Innenentwicklung Neunkirchens beitragen. Angesichts der Hanglage des Geländes soll eine Wohnbebauung mit einem Geschoss zur Straße hin und zwei Geschossen talseitig vorgeschrieben werden. Das Baufenster liegt an der Straße, sodass die Gärten hinter dem Haus zusammen mit dem Spielplatz Hummelwiese und dem unterhalb liegenden Worzenwiesengraben einen Grünzug bilden. Dies ist zur Erhaltung einer Frischluft- und Kaltluftschneise bedeutsam, die gerade in heißen Sommern Abkühlung bringt. Die Umweltprüfung erbrachte keine nennenswerten Einschränkungen für Boden, Wasser, Klima und Artenvielfalt.

Oliver Schnese vom Ingenieurbüro Martin-Schnese in Reichartshausen erklärte die Baumaßnahme. Dazu gehört eine vorausschauende Entwässerung, wobei Regenwasser und Mischwasser über getrennte Kanäle abgeleitet werden. Zudem sollen Zisternen auf den Grundstücken überschüssiges Regenwasser aufnehmen und verzögert wieder abgeben, um den Worzenwiesengraben bei Starkregen zu entlasten. Ein Teil des Zisternenwassers kann jederzeit für die Gartenbewässerung oder die Toilettenspülung genutzt werden.

Ein wichtiger Schwerpunkt liegt beim Straßenbau, denn die Pattbergstraße ist in ihrem hinteren Bereich mit 5,20 Metern zu schmal für ein begegnungsfreies Vorbeifahren von Lkw und Pkw. Damit die Fahrzeuge nicht wie bisher bei einer Begegnung auf den Gehweg ausweichen, soll die Straße auf fünfeinhalb bis sechs Meter verbreitert werden. Zudem soll die vorhandene Bushaltestelle versetzt, vergrößert und barrierefrei umgebaut werden, um geh- und sehbehinderten Verkehrsteilnehmern sowie Fahrgästen mit Kinderwagen den Einstieg zu erleichtern.

Bürgermeister Knörzer fasste die Chancen des Projekts zusammen: Weitere Bauplätze für junge Familien, ohne auf den Außenbereich ausweichen zu müssen; Anbindung des Senioren-Wohnparks; Schaffung einer bedarfsgerechten Bushaltestelle; Sicherung des Spielplatzes Hummelwiese durch Aufnahme in den Bebauungsplan; Nahwärme-Anbindung; Möglichkeit der Gegenfinanzierung weiterer Zukunftsprojekte durch den Verkauf der Bauplätze.

Einige Fragen und Anmerkungen aus dem Publikum betrafen Einzelheiten des Hochwasserschutzes, der Straßenführung und Schutzmaßnahmen für spielende Kinder. Ein Anwohner brachte es auf den Punkt: Als Bewohner der Pattbergstraße sei er nicht begeistert, dass seine schöne Aussicht verbaut werden solle. Wenn er aber die vielen Vorteile des Projektes sehe, könne er nur zustimmen.

Das Vorhaben geht demnächst zur weiteren Beratung in den Gemeinderat und bei positivem Beschluss in die Offenlegung für Bewohner und Behörden.