Von Bernd Kühnle

Neunkirchen. Zu seinem tiefen Bedauern war es Landrat Dr. Achim Brötel trotz seiner allgemein bekannt guten Beziehungen nicht gelungen, einen Zeitzeugen aufzutreiben, der über die Entstehung des Mittelberges zwischen Neckarkatzenbach und Gutenbach Auskunft geben konnte. Allerdings hatte er mit Dr. Stefanie Fey, Geschäftsführerin des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald, sowie Dr. Jutta Weber und Jochen Babist aus der Geopark-Geschäftsstelle in Lorsch versierte Kenner der Erdgeschichte um sich versammelt, die am Kalkbrennofen oberhalb von Neckarkatzenbach den Tag der Ernennung der geologischen Sehenswürdigkeit zum Geotop des Jahres 2018 fachkundig unterstützten.

Besonders erfreut war der Landrat darüber, dass nach der Eberstadter Tropfsteinhöhle (2006) und dem Katzenbuckel (2013) bereits zum dritten Mal eine geologische Besonderheit im Kreis die Ehrung des Unesco-Global-Geoparks Bergstraße-Odenwald zuteil wurde. Damit werde auch der Neckarsteig, jüngst zum schönsten Wanderweg Deutschlands gekürt, weiter aufgewertet. Nach dem Dank an die Organisatoren der Feierstunde und die mehr als 150 Besucher der Veranstaltung übergab Brötel das Wort an seinen Landratskollegen aus dem Kreis Bergstraße, Christian Engelhardt.

Dieser freute sich, dass mit dem Mittelberg ein Ort als Geotop des Jahres gewählt wurde, an dem vielfältige Einblicke in die Erdgeschichte möglich gemacht würden. Dabei hob er die geologische Bedeutung hervor und zeigte an dem "Blickfenster in den Boden" auf, wie sich die Natur entwickelte und auch heute noch kontinuierlich weiter wirkt. Nach einem Lob für die Kommunen, die im Geo-Naturpark über drei Ländergrenzen hinweg erfolgreich arbeiten, betonte er auch, welch eine immense wirtschaftliche Bedeutung aus dieser Kooperation erwachse.

Auch Neunkirchens Bürgermeister Bernhard Knörzer unterstrich die Bedeutung des Mittelbergs als "landschaftlich sehr reizvollen Ort" und freute sich über die besondere Auszeichnung, die an zwei benachbarte Gemeinden vergeben werde, die auf vielen Gebieten bestens kooperierten. Nach einem Exkurs in die Kulturgeschichte des Neckartals mit seinen Burgen und Schlössern rundete er seine Betrachtungen ab, indem er den Blick auf "die herrliche Landschaft mit offenen Bach- und Flusstälern, weiten, artenreichen Wiesen und ertragreichen Äckern, welche die Eigenart der Landschaft prägen", lenkte.

Bürgermeister Norman Link (Neckargerach) hob die Vorzüge der Odenwälder Landschaft hervor und bedankte sich bei den Verantwortlichen des Geo-Naturparks für die Auszeichnung, die nicht nur zeige, dass hier eine Besonderheit vorhanden sei, sondern auch der heimischen Bevölkerung dazu verhelfe, den Blick für die Schönheiten in der eigenen Heimat zu öffnen. Die Auszeichnung sei darüber hinaus ein weiterer Impuls für die Region und unterstütze sowohl die Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinden als auch mit dem Kreis.

Einen Beitrag der besonderen Art lieferte Dr. Jutta Weber, die die komplexe Materie der Erdgeschichte in einen interessanten, abwechslungsreichen Vortrag verpackt hatte. So stellte sie die Zusammenhänge der Menschheitsgeschichte mit den Böden dar, flocht geologische Grundlagen ein und begab sich auf einen Exkurs in die Entstehungsgeschichte verschiedener Steinarten, wie dem Buntsandstein und dem Muschelkalk, welche die Charakteristik unserer Gegend bestimmen.

Von der weit zurückliegenden Zeit des Kollisionskurses zweier Kontinente führte sie die Besucher über Zeiten des Vulkanismus mit der Porphyrentstehung bis ins Erdmittelalter, als Halbwüsten den Buntsandstein entstehen ließen. Weiter ging die Betrachtung in Perioden, als Meere unsere Landschaft überfluteten und den Muschelkalk zurückließen und später weiterer Vulkanismus den Katzenbuckel schuf, bis zu der Binnendüne der Eiszeiten, der wir den fruchtbaren Lössboden verdanken. Mit der Feststellung, dass der Umlaufberg fast schon als "erdgeschichtliche Neuzeit" in diesen Zeiträumen zu bewerten sei, öffnete sie nochmals den Blick für unvorstellbar lange Zeiträume, ehe das Publikum zu einem Imbiss geladen wurde.

Abschließend wurde den Besuchern des Festakts noch die Gelegenheit geboten, sich an einer kleinen Exkursion zu beteiligen, bei der die vorherigen Eindrücke vertieft wurden.