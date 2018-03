Von Peter Lahr

Haßmersheim. Neues und Altes, Tradition und Moderne, Lautes und Leises - eine Vielzahl von erstaunlichen Gegensätzen tauchte am Samstag bei der Einweihung des sanierten und erweiterten Rathauses von Haßmersheim immer wieder in den Reden der Ehrengäste auf. Zahlreiche Gäste konnte Bürgermeister Michael Salomo in der Sport- und Festhalle am späten Vormittag begrüßen.

Von Beethoven bis "Amazing Grace" reichte die musikalische Spannweite, die das fünfköpfige Bläserensemble der Musikschule Mosbach unter Leitung von Werner Engelhardt strahlend frisch präsentierte. "Unser Rathaus ist heller, übersichtlicher, transparenter und vor allem barrierefrei geworden", zeigte sich Salomo zufrieden mit dem Ergebnis des über dreieinhalb Millionen Euro teuren Um- und Neubaus. An das historisierende Rathaus aus dem Jahr 1939 hat Architekt Joachim Huber einen Neubau angedockt, der zwar einige traditionelle Stilelemente übernimmt, sich durch moderne Materialien und Zuschnitte aber auch bewusst davon absetzt. Die gelungene Kombination von alt und neu lobten denn auch alle Redner unisono.

Das Rathaus solle sich offen, einladend und modern präsentieren. Transparenz und Bürgernähe, so Salomo, zeige die Gemeinde aber nicht nur durch diesen baulichen Akzent. Zwei samstägliche Öffnungszeiten sowie die Fortführung des "virtuellen Rathauses" sorgten dafür, dass man fit für die Zukunft sei. Der Dank des Hausherrn ging an alle Beteiligten. Auch den Erfolg nannte Salomo beim Namen: "Die Bürger sehen es als ihr Rathaus an."

"Das Rathaus ist seit jeher neben der Kirche der Mittelpunkt einer Gemeinde", betonte der Bundestagsabgeordnete Alois Gerig, der im Rahmen des "Grußwort-Sharings" auch für den später eintreffenden Minister Peter Hauk sprach. "Wichtig ist, dass hier das Gemeindeleben pulst", erklärte der Politiker und zeigte sich begeistert davon, wie hier ein historisches Gebäude mit einem funktional-modernen verbunden wurde. "Es ist ein tolles Ergebnis und war eine große Herausforderung", lobte auch MdB Josip Juratovic aus dem Nachbarwahlkreis.

"Hätte es das alte Rathaus nicht auch getan?" Mit dieser bewusst provokanten Frage eröffnete Moderatorin Friederike Kroitzsch eine Talkrunde mit dem Bürgermeister, dem Architekten und Landrat Achim Brötel. "Funktionale Probleme" stellte Salomo an den Ausgangspunkt für den Um- und Neubau: Hätte es bei einer Gemeinderatssitzung gebrannt, so hätten die Räte nur durch ein Küchenfenster in Sicherheit gelangen können. Zudem entspreche ein Kopierer auf dem Flur nicht mehr den neuen Datenschutzbestimmungen. Vieles habe sich im Lauf der Zeit einfach summiert. "Das Rathaus ist auch Repräsentanz", unterstrich der Bürgermeister. Gerade am Tor zum Heilbronner Raum zeige die Gemeinde, dass sie an sich glaube.

"Bürger sind heute keine lästigen Bittsteller, sondern Kunden." An die tägliche Verwaltungsarbeit gemahnte Landrat Achim Brötel. Diese könne in einem modernen, funktionalen Umfeld einfach besser gelingen. Zudem lasse sich so auch leichter Verwaltungsnachwuchs rekrutieren.

"Die Köpfe haben teilweise bis spät in die Nacht geraucht", schilderte Architekt Joachim Huber, welch große Herausforderungen zu bewältigen waren. Einerseits habe man die Grundstruktur des bestehenden Rathauses bewahren wollen, andererseits mit einem recht beengten Raumangebot für den Neubau zurechtkommen müssen.

Auf ein weiteres "riesiges Projekt" in der Gemeinde verwiesen Oda und Axel Schultz, die bislang bei Stuttgart die Agentur "Yorix Design" führen und vor einem Jahr die alte Malzfabrik in Haßmersheim erworben haben. "Wir wollen hier ein Designcenter errichten, mit Atelier, Ausstellungsfläche, Veranstaltungsraum, Büros und einem Café", erklärten sie. Zusammen mit der in Heilbronn und Haßmersheim lebenden Künstlerin Ingrid W. Jäger stellt Oda Schultz im Rathaus aus. Da trifft dann laut auf leise.