Von Peter Lahr

Sulzbach. Der Erfolg hat bekanntermaßen viele Väter. Und so versammelte sich am Samstagabend reichlich Polit-Prominenz, um gemeinsam mit den Sulzbachern die Eröffnung der neu gestalteten Ortsdurchfahrt Landesstraße L527 zu feiern. Die ebenso komplexe wie zeitaufwendige Maßnahme erforderte eine Investitionssumme von 5,3 Millionen Euro.

Dabei erhielt die Gemeinde Billigheim insgesamt 2,3 Mio. Euro Zuschüsse, um Kanäle und Leitungen neu zu verlegen sowie die neue Straße mit verbreiterten Gehwegen auszustatten. Mehrere Hundert Gäste machten aus der noch einmal komplett gesperrten Ortsdurchfahrt eine echte "Feiermeile" und genossen das reichhaltige kulinarische Angebot der lokalen Vereine.

Musikalisch begleiteten der Musikverein Sulzbach sowie eine erfrischende Kooperation zwischen dem Frauenchor "Amicanti" und dem Männergesangverein "Liederkranz" die Feierstunde.

"Geduld bringt Rosen", gab sich Bürgermeister Martin Diblik poetisch und begrüßte die zahlreichen Gäste zu einem "besonderen Tag der Freude". Sein Dank ging nicht nur an das Planungsbüro Sack & Partner, die bauausführende Firma Leonhard Weiss und die geduldigen Anwohner, sondern auch an die großzügigen Unterstützer auf Landesebene.

Bei der Kanalsanierung war die Förderrichtlinie Wasserwirtschaft eingesprungen, beim Ausbau der Gehwege das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz.

Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum sowie der Gemeindeausgleichsstock sprangen bei der Dorfentwicklung in die Bresche. "Originäre Landesmittel" kamen schließlich für die Erneuerung der Straßendecke zum Einsatz, da es sich um eine Landesstraße handelt.

Ein weiterer Dank Dibliks ging an die Räte, die ja erhebliche Eigenmittel der Gemeinde bewilligten. "Die neuen Bushaltestellen sind barrierefrei, die Gefahr von Rohrbrüchen ist minimiert, breitere Gehwege bringen mehr Sicherheit", benannte der Schultes einige Pluspunkte.

"So kann sich Sulzbach sehen lassen", lautete das rundum positive Fazit Dibliks, der sich zum guten Schluss bei den Vereinen bedankte, die das Fest mit gestalteten.

"Sie haben allen Grund zu feiern und können stolz auf das Erreichte sein", betonte der CDU-Bundestagsabgeordnete Alois Gerig. Er ließ sein Manuskript in der Jackentasche und gratulierte "kurz und schmerzlos" zum neuen "Mammutprojekt".

"Es ist fast ein Generationenprojekt geworden. Manche sind nach der mehrjährigen Bauzeit schon im Ruhestand und kommen aus Nostalgie zurück", gratulierte der Landesminister für Ernährung und Ländlichen Raum, Peter Hauk. Die diversen Zuschüsse seien ein Stück weit "Steuerrückerstattung". Allerdings könne es durchaus sein, dass in Zukunft Geschwindigkeitsbeschränkungen für mehr Sicherheit in der Ortsdurchfahrt sorgen.

"Es ist wirklich so wie im wirklichen Leben: es kommt auf die Perspektive an", erklärte der SPD-Landtagsabgeordnete Georg Nelius, der sich als Mosbacher auch ganz persönlich darüber freute, dass man nun endlich wieder durch Sulzbach fahren kann. "Heute ist ein Tag, an dem man nach vorne schaut und nicht zurück", befand der Abgeordnete.

Als "Megaprojekt für die gesamte Gemeinde Billigheim", wertete Landrat Dr. Achim Brötel die Maßnahme, die weit über eine normale Straßensanierung hinaus gegangen sei. Er dankte Bürgermeister Diblik und dessen Vorgänger Reinhold Berberich für den Mut, das Maßnahmenbündel anzugehen und zu einem guten Schluss zu führen.

"Die Ortsdurchfahrt ist ein absolutes Schmuckstück geworden", lobte der Landrat. Da der Schwerlastverkehr auf der Umleitungsstrecke zwischen Katzental und Dallau die Kreisstraße K3949 schwer in Mitleidenschaft gezogen habe, wolle man die Kreisstraße noch vor dem Winter zunächst vom Römerweg bis zur Firma Gätschenberger für 380.000 Euro sanieren.

"So eine Maßnahme ist Teamwork", bedankte sich Marco Rieß vom Ingenieurbüro Konrad Sack & Partner bei allen. Die ganze Maßnahme werde dadurch abgerundet, dass auch auf privaten Flächen mitgezogen werde.

"Straßen verbinden die Menschen miteinander", betonten auch die beiden Geistlichen Pater Bernard Goworek, Leiter der Seelsorgeeinheit Billigheim-Neudenau-Schefflenz, und der evangelische Pfarrer Oliver Schüle. "Alle unsere Wege sind Abbild unseres Pilgerweges zu dir", fügte der Pater hinzu.